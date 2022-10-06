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    全台唯一緊鄰雙軌道站 高雄前鎮時代公園10月中完工

    時代公園隨處可見開心遊玩的「高雄熊」公仔。 （記者葛祐豪翻攝）

    時代公園隨處可見開心遊玩的「高雄熊」公仔。 （記者葛祐豪翻攝）

    2022/10/06 17:37

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕全台唯一緊鄰雙軌道（捷運、輕軌）站旁，高雄亞灣區內最大的前鎮「時代公園」，將於10月中即將完工！

    高雄市副市長林欽榮今天下午視察「時代公園」工程進度， 他指出，目前工程進度已達96.31%，10月中即將完工，未來待遊具檢驗合格開放時，歡迎民眾搭輕軌、捷運，攜家帶眷來同樂。

    林欽榮說，想要暢遊亞灣，搭輕軌與捷運不僅可遍遊高雄流行音樂中心、港埠旅運中心、高雄展覽館、市立總圖書館等建築特色，在緊鄰捷運凱旋站、輕軌前鎮之星站，就是亞灣區最大的「時代公園」。

    高市府迄今在亞灣區內的65、70、79、80、83及88期重劃區內，開闢多個公園，總面積約10.08公頃，總經費達2億3500萬元；即將落成的「時代公園」，位於前鎮區凱旋四路旁第65及88期市地重劃區，面積約3.5公頃，工程經費約9700萬元。

    高雄市工務局說明，「時代公園」因鄰近高雄機場，特別設計滑翔翼造型公廁，另為強化城市行銷，園區隨處可見開心遊玩的「高雄熊」公仔。

    工務局養工處指出，「時代公園」提供符合各年齡層的休憩遊樂設施，兒童有爬（攀繩網山、遊戲高塔、彈跳小丘等）、溜（磨石滑梯及高塔滑梯）、跑（滑步車道）、跳（彈跳床）、盪（擺盪大索及特色鞦韆）、鑽（地形穿越管）、戲水戲沙（水景區及遊戲沙坑）等多種選擇；青壯族群及年長者則有多樣的健身訓練套組及休憩棚架。

    園區內還有350株米幹徑15公分以上大喬木，可提供民眾遮蔭，也種植許多灌木，打造「彩帶高」綠籬迷宮。

    高雄市副市長林欽榮今天下午體驗「時代公園」的休憩遊樂設施。（記者葛祐豪翻攝）

    高雄市副市長林欽榮今天下午體驗「時代公園」的休憩遊樂設施。（記者葛祐豪翻攝）

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