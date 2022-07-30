「經典小鎮-走讀鹽埕」6路線開團 高市觀光局：有吃有玩、物超所值

鹽埕區早期因海運興盛，成為高雄舶來品集散地及委託行大本營，至今仍有許多新舊商行林立。（記者王榮祥翻攝）

2022/07/30 10:15

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市觀光局8/20至9/4推出6條「經典小鎮-走讀鹽埕」深度遊程，邀請鄉親在週末假日走入時光隧道，以走讀慢活、古早味美食、職人體驗DIY與美食集章樂等方式，體驗鹽埕埔歷史與現代交織的生活光景，有吃有玩保證物超所值。

觀光局長周玲妏表示，鹽埕區是見證港都多元文化與歷史融合的所在，本次遊程以鹽埕區獨特的人文底蘊規劃6條走讀路線，每條都有不一樣的主題景點，將帶著大家到鹽埕區的奶茶一條街、瀨南/新樂老街、舊堀江商圈、高雄銀座、賊仔市、大溝頂老街等細細品味。

她指出，每趟遊程不只結合在地特色，也安排了有趣的職人DIY體驗，像是手作珍珠、手作膠捲、品酒及咖啡等課程，讓參與遊客深刻感受鹽埕埔豐富多元的迷人樣貌，報名遊程還有鹽埕在地伴手禮及飲食兌換券，有吃有玩絕對是物超所值。

本次遊程6條路線，分別為「以小吃品味鹽埕歷史」、「來去鹽埕埔金仔街踅街」、「鹽埕銀座繁華夜街町」、「鹽埕埔時代風華」、「鹽埕老派美好時代」及「來去鹽埕埔街仔路????迌」。

為增加遊程深度，特別邀請深耕鹽埕區文史與發展的在地協會，如鹽埕研究所的蕭清元講師、打狗再興會社的陳坤毅與林佩穎講師作為引路人，講述在地歷史及文化，讓遊客不只能吃吃喝喝、走走玩玩，還能探訪更多在地人文故事與歷史。

為讓更多遊客認識鹽埕美食，特邀集在地商家推出美食集章樂活動，只要在活動期間（8/1起至9/31止）至合作特約店家索取集章護照並消費，就可憑集章兌換嚴選鹽埕區伴手禮，數量有限，快來體驗集章換禮。有關鹽埕走讀遊程，將於7/31中午12點開放報名，相關活動資訊，亦可洽專線07-5561195詢問。

「經典小鎮-走讀鹽埕」深度遊程帶領民眾慢遊細品鹽埕之美，還有手作膠捲與玉飾打磨課程，沉浸式體驗職人精神。（鹽埕好青村-鹽埕研究所提供）

「經典小鎮-走讀鹽埕」遊程路線之一－「鹽埕老派美好時代」探尋鹽埕區內中西文化融合的痕跡，並透過在地老咖啡店的咖啡體驗，在咖啡的氤氳中緬懷舊時光。（鹽埕好青村-鹽埕研究所提供）

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