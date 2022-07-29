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    首頁　>　高雄市

    高雄百年莊家古厝大面積崩塌 將啟動歷史建築登錄勘查

    百年莊家古厝驚見過水廊大面積崩落。（記者洪臣宏攝）

    百年莊家古厝驚見過水廊大面積崩落。（記者洪臣宏攝）

    2022/07/29 20:46

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市大樹區百年莊家古厝疑受日前大雨或地震影響，驚傳左護龍過水廊大面積崩塌，後人莊世杰為搶救開始崩壞的祖厝，奔走尋求族人支持登錄歷史建築，終於露出曙光。

    高市文化局表示，上星期收到莊家古厝登錄歷史建築申請，預定8月間進行專案小組會勘，展開基礎調查等相關程序，後續提交文資審議會議討論。

    莊世杰的父親莊景淵目前為莊家古厝爐主，日前赴祖厝祭祀時，赫見左護龍過水廊幾乎全毀，且有一半已經崩落 。去年9月間，左護龍過水廊就曾因大雨毀壞，土角內壁的牆面崩落，讓俗稱「金包銀」的斗子砌工法一覽無遺。

    當時以鋼架固定支撐梁柱，未料鋼架與梁柱接合處的木頭遭白蟻蛀蝕，疑受到日前大雨或地震影響，發生更大面積毀壞；另外，前廳外右護龍也有斗拱遭白蟻蛀蝕，些許屋瓦已經掉落。

    莊世杰指出，一般傳統建築為土角堆疊成牆面，莊家古厝則是夯土成土磚，再放置成牆堵，土磚間又以薄磚間隔，即為俗稱「金包銀」的斗子砌工法，更具防震、調節濕氣與美觀的功能，屬傳統建築工法精美的呈現，為大戶才有的建築，但夯土建築怕水，憂心若不及時加強保護，崩壞恐會加速。

    莊家古厝由多人持分，獲得大部分所有權人支持登錄歷史建築，莊世杰強調，唯有登錄歷史建築，才有足夠經費修繕古厝，如此才能把「根」留下來，讓後代子孫看看先人奮鬥歷程。

    莊家古厝第一落門額落款「萬寶朝宗已未年」（1919年），為滿百年見證，後來增建為二落二護龍的四合院，為「七包三」格局，迄今保持完整，彩繪大師陳玉峰的作品仍栩栩如生。

    莊家古厝具百年歷史，正申請登錄歷史建築。（記者洪臣宏攝）

    莊家古厝具百年歷史，正申請登錄歷史建築。（記者洪臣宏攝）

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