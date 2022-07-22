橋頭地檢署開胡了！成立6年終於有人派主任

法務部長蔡清祥說明遴派擇定主任人選理由。（記者吳政峰攝）

2022/07/22 13:05

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部22日公布一審主任遴派名單，共有25人出線，其中成立6年、至今從未出過主任的橋頭地檢署，首次有檢察官獲得遴派，為司法官學院50期結業的蘇恒毅。法務部長蔡清祥22日表示，本次遴選除了側重辦案成績與地域平衡，也鼓勵小型或艱困地檢的傑出檢察官，盼升上主任後繼續替人民主持正義。

蘇恒毅為50期結業，為本次遴派中期別最資淺5位中的一位，2019年調入橋檢服務，前後擔任查緝民生兼智財犯罪專組、檢肅黑金專組檢察官，曾偵辦中油徐姓執行長涉貪案、全球光學領導廠商光焱公司疑遭高階經理竊取營業秘密案、知名鋼鐵伸線專業廠商仙宗公司涉詐貸案、醫療口罩大廠淨新公司涉違醫療器材管理法案，任勞任怨，本次在署內票選一審主任投票，拿到最高票（有效票45中獲得33票）。

蔡清祥認為，規模中小型的地檢署，表現傑出的檢察官，更應鼓勵，因此新竹、苗栗、南投、雲林、嘉義、橋頭等6個地檢署，均各派一位主任。至於桃園地檢署3位檢察官入圍、全數獲得遴派，蔡清祥說明，該3人自分發後即在桃檢服務，勇於承擔辦案重任，共體時艱，積極協助處理積案，藉此次升遷鼓勵年輕檢察官留任深耕。本次最大贏家台北地檢署獲派6人，蔡解釋，該6人均為黑金專組檢察官，分別或聯手偵辦多起重大肅貪、金融犯罪案件，成效卓著。

本次獲派最資深者是41期結業的嘉義地檢署檢察官李鵬程，蔡清祥強調，這是要打破「過站」不派的錯誤認知，正向鼓勵一直默默認真做事，堅守崗位而表現良好的檢察官，不論是資深檢察官、年輕檢察官，只要不氣餒，不為升官而辦案，而是以民眾權益為依歸，都有獲得提拔的機會。

5名50期結業者全獲遴派，蔡說明，這些人受首長及同仁肯定，票選排名均分居各該地檢署第一、二名，因此全數獲派，一方面予以鼓勵及肯定，一方面更帶給年輕檢察官充滿希望的未來，也為檢察體系注入熱忱與朝氣。

蔡清祥直言，遴派擇定是綜合考量入圍者的工作表現、辦案績效、平時考核，並兼顧「一審主任檢察官」所應具備的主動積極、以身作則、承先啟後、領導統御、溝通協調、帶領辦案、行政協助等能力，期望借重其一審豐富的專業學識、辦案經驗、溝通能力，積極帶領一審檢察官團隊辦案，實施精緻偵查，迎接國民法官新制的公訴挑戰，並全力協助檢察長分擔行政事務，落實推動各項檢察政策，提升檢察體系效能，強化辦案品質及經驗傳承。

橋頭地檢署。（資料照）

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