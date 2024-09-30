山陀兒逼近！蘇花匯德隧道8車14人脫困 北上鐵公路交通都中斷

鐵路北迴線花蓮崇德到和仁間因大雨土石泥流影響到公路，北迴西正線56k+950 土石覆蓋約20公尺；東正線56k+940 土石覆蓋約10公尺。（民眾提供）

2024/09/30 09:27

首次上稿 08:40

更新時間 09:27

（隧道內民眾脫困）

〔記者王錦義／花蓮報導〕山陀兒颱風逼近台灣，外圍環流今（30日）已為東半部帶來雨勢。台九線蘇花公路和仁至崇德路段發生土石泥流，雖一早搶通，但目前又傳出匯德隧道南口有土石崩落處理中，8車14人一度受困隧道內，目前已脫困離去；台鐵也預防性封鎖崇德至和仁間路段，上午6點55分起該區間列車暫時停駛。

花蓮縣消防局指出，蘇花公路匯德隧道南、北口都出現有土石泥流的狀況，目前公路單位清理中，另有8車14人在隧道內等待通行。消防局指出，由於蘇花公路土石泥流狀況通車時間未定，匯徳隧道目前九點左右，二台大車準備緩慢倒退至匯徳北口，迴轉後北上至和仁管制站等候，其餘人車都已經北上離開，目前無人車受困隧道內。

公路局東區養護工程分局指出，台九線崇德段164.5公里今凌晨2點發生短時強降雨，造成土石流溢淹公路雙向受阻，南澳工務段進駐搶修，於4點多清通單線時，再度發生土石泥流溢淹公路，今晨5點20分搶通。

公路局指出，台9線164.5公里處崇德路段發生土石流，考量用路人行車安全，台9線和仁（154.8公里處）至崇德（165.7公里處），今天上午6點55分起只出不進，搶災機具現場待命警戒，開放通行時間待雨情發展另行公告。

鐵路部份，受到崇德到和仁間因大雨土石泥流影響到公路，台鐵公司指出，崇德至和仁間（K56+900處）因大雨影響公路土石流，東正線為確保安全，上午6點55分起預防性封鎖，該區間列車暫時停駛。不少旅客到了花蓮站才看到北上無法通行，時刻表變成「未定」，紛紛換票準備從南迴繞一圈前往西部；而有些旅客則先退票。

台九線蘇花公路和仁至崇德路段發生土石流，雖一早搶通，但目前又傳出匯德隧道南、北口有土石崩落處理中。（圖由花蓮縣消防局提供）

台九線蘇花公路和仁至崇德路段發生土石流，雖一早搶通，但目前又傳出匯德隧道南、北口有土石崩落處理中。（花蓮縣消防局提供）

台鐵北迴線北上列車受到颱風外圍環流大雨影響，崇德到和仁間發生土石泥流，北上預警性停駛。（記者王錦義攝）

鐵路北迴線花蓮崇德到和仁間因大雨土石泥流影響到公路，北迴西正線56k+950 土石覆蓋約20公尺；東正線56k+940 土石覆蓋約10公尺。（民眾提供）

鐵路北迴線花蓮崇德到和仁間因大雨土石泥流影響到公路，北迴西正線56k+950 土石覆蓋約20公尺；東正線56k+940 土石覆蓋約10公尺。（民眾提供）

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