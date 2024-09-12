花蓮茶農林俊傑獲英國GreatTaste Awards金獎 上台直呼台灣茶最棒

花蓮縣富里鄉六十石山茶農林俊傑（中右）與媽媽溫秀玉（中左）拿著國旗，在英國GreatTaste Awards頒獎會現場。（林俊傑提供）

2024/09/12 20:25

〔記者花孟璟／花蓮報導〕來自花蓮富里鄉六十石山茶區的茶農林俊傑，獲得有「美食奧斯卡」之稱的英國GreatTaste Awards金獎，他昨天站在頒獎台，一開口就靦腆地用英文介紹「我來自台灣，台灣茶最棒」；同時間，日本靜岡的世界綠茶大賽開獎，林俊傑也拿到金獎。

日本世界綠茶大賽昨天開獎，花蓮富里鄉六十石山茶區的林淑慧、林俊傑姐弟檔，各以「春和白茶」及「群星茶會」榮獲金賞獎，林俊傑得知世界綠茶比賽開獎消息時，他人正和媽媽溫秀玉在英國，參加有「美食奧斯卡」稱號的2024GreatTaste Awards頒獎典禮，林俊傑茶園以「綠蜒蜜香紅茶」 獲得金獎Golden Forks，滿滿的花果香氣連BBC知名美食評論家Nigel Barden都來採訪拍片。

林俊傑從去年、今年連2年拿下GreatTaste Awards三星，今年更進一步獲Golden Forks到英國領獎。他說，GreatTaste Awards有美食奧斯卡獎之稱，這是30年來第一款台灣精品茶獲獎，很高興自己成為台灣茶農第一人，也感謝台灣古典茶園協助，安排拜會駐英國倫敦台北辦事處代表姚金祥，大家拿著中華民國國旗上台拍照，感受台灣人挺台灣人的熱情。

他說，去年第一次在英國拿到3星，就有英國茶商特別跑來台灣，到他在六十石山的茶園了解環境，驚訝於台灣茶複雜迷人的香味，第一次就採購10公斤，帶回製作成「六十石山蜜香紅茶」氣泡飲，包裝上特別用六十石山的金針花，還有百年前由英國鳥類學家命名的台灣特有種鳥類帝雉圖案，走高價路線，今年限量上市。

他也說，去年得3星，第一次把自己的茶賣到歐洲，賺到4230英鎊，約台幣17萬元，今年再拿到金獎，加上紀錄片加持，包括倫敦、捷克茶商都有採購計畫。

日本靜岡縣的世界綠茶協會年度世界綠茶大賽，昨天開獎，從日本、中國、台灣、韓國、泰國、越南、法國7個國家16一八六件參賽茶葉中，花蓮共3名茶農得獎，其中瑞穗鄉清風茶行的蜜香綠茶勇奪最高金賞，富里鄉六十石山茶區的sora 天空小舖、林俊傑茶園也獲得金賞。

茶農林俊傑（右三）獲得英國GreatTaste Awards金獎，他與媽媽、英國台灣商會副會長吳明璁（左一）、牛津大學醫學博士黃飛揚（左三）等在英台人、還有BBC美食主持人Nigel Barden（右二）在頒獎台拿著國旗合照。（林俊傑提供）

BBC知名美食評論家 Nigel Barden（左），和林俊傑及媽媽溫秀玉合照。（林俊傑提供）

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