震後花蓮又有飯店撐不住！蝴蝶谷渡假村宣布8月起暫停營業

富源蝴蝶谷溫泉渡假村，8月1日起暫停泡湯、住宿、餐飲等各項服務。（記者花孟璟攝）

2024/06/06 12:27

〔記者花孟璟／花蓮報導〕0403地震後花蓮觀光業重創迄今尚未恢復，端午節花蓮旅宿訂房仍不到2成，花蓮富源蝴蝶谷渡假村今天在官網宣布，自08月01日起至12月31日將暫停服務。

蝴蝶谷溫泉渡假村向林業署承租富源森林遊樂區投資興建溫泉度假村，原本的富源國家森林遊樂區入場的票券150元由度假村票口代售，開放時間上午8點到下午5點，林業署近年還花大筆經費整理步道、龍吟吊橋以及富源吊橋，吸引遊客到全長7公里的森林步道踏青健身，運動完泡湯消除疲勞。

但0403地震後市況大受影響，園區40間客房在震後團體住宿退訂，散客也不敢來，原本還寄望交通部振興花蓮震後獎勵旅遊補助優惠，不過目前端午節訂房率只有一成，渡假村官網今公告，8月1日起將暫停泡湯、住宿及用餐，至於森林遊樂區入園不受影響。

渡假村指出，不少遊客購買整本泡湯券，如湯券7月31日前到期仍可到園區泡湯，如為8月1日到期者也會自動延長受影響的同等天數，預計10月份重新開放泡湯服務；此外，渡假村的住宿、餐廳將從8月1日暫停至今年底12月31日。詢問電話分別為花蓮03-8812377、台北02-25642070。

渡假村員工說，蝴蝶谷渡假村員工主要以花蓮在地鄉親為主，目前都仍正常上班工作，後續還待公司政策宣布。

富源蝴蝶谷溫泉渡假村的森林泡湯環境相當好，但0403地震後旅客都退房。（記者花孟璟攝）

富源國家森林遊樂區龍吟吊橋，景色美不勝收。（記者花孟璟攝）

蝴蝶谷溫泉渡假村客房有40間。（記者花孟璟攝）

富源國家森林遊樂區的富源溪，青綠色清澈溪水春天賞螢、夏天親水，步道景色優美。（記者花孟璟攝）

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