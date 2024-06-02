永久屋耐震強度！慈濟建花蓮震後中繼屋 3年後轉社會住宅

花蓮縣政府與佛教慈濟慈善事業基金會合作「安居計畫」，由縣府提供土地，慈濟基金會負責出資興建中繼永久屋。（慈濟基金會提供）

2024/06/02 18:24

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮0403地震造成16棟建物倒塌拆除，影響戶數計1949戶，由於重建需要時間，花蓮縣政府與佛教慈濟慈善事業基金會合作「安居計畫」，由縣府提供土地，慈濟基金會負責出資興建中繼屋，為五層樓合計144戶的RC耐震建物，預估讓災民入住約3年後轉為縣府社會住宅，今天舉行簽約儀式；而原先規劃的組合屋則視未來需求再評估。

基金會執行長顏博文說，慈濟在0403地震發生的20分鐘後立即成立指揮中心，證嚴法師親自參與指導，開始規劃重建時，證嚴法師第一時間就想到要蓋永久屋。慈濟此次援建將以永久屋的規格，耐震係數都朝更強的規格，規劃災民中繼使用，未來慈濟基金會也將與志工們及所有夥伴一起讓花蓮更好；初估興建經費約4億元，興建期程目前預估一年。

基金會營建處主任張正助說，基地位置為主商段1270地號，位於信義國小旁，面積為3410平方公尺，約1031坪，為住宅區建地建蔽率60%，目前土地已進入整地；預計興建地上五層樓的RC建物，一樓為停車場與社區中心，二到五樓規劃套房室內實坪8坪、陽台1.5坪、公設7.32坪的套房共112間，雙房室內實坪14.56坪、陽台2.32坪、公設12.68坪32間，總樓地板合計面積約2742.85坪，容積率188.65%。

縣長徐榛蔚說，感謝慈濟基金會除協助受災戶修繕房屋，目前也大力援建中繼永久屋安置受災戶，未來住戶可以住多久，就是視受災戶房屋修繕、改建的狀況，目前規劃是二年得延長一年，三年後就由慈濟轉給花蓮縣府，縣府會作為社會住宅使用，希望讓花蓮鄉親們早回歸正常生活。

即將入住的林先生是天王星大樓住戶，地震後一家五人分三個地方住。林先生說，知道是慈濟蓋的都很放心。他的女兒也說，慈濟之前的說明會上調查的很詳細，老人小孩的需求都有考慮到，覺得很貼心，未來的中繼房屋有電梯，覺得這樣對老人家很好。

花蓮縣政府與佛教慈濟慈善事業基金會合作「安居計畫」，由縣府提供土地，慈濟基金會負責出資興建中繼屋，今天舉行簽約儀式。（記者王錦義攝）

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