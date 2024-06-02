為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　花蓮縣

永久屋耐震強度！慈濟建花蓮震後中繼屋 3年後轉社會住宅

花蓮縣政府與佛教慈濟慈善事業基金會合作「安居計畫」，由縣府提供土地，慈濟基金會負責出資興建中繼永久屋。（慈濟基金會提供）

花蓮縣政府與佛教慈濟慈善事業基金會合作「安居計畫」，由縣府提供土地，慈濟基金會負責出資興建中繼永久屋。（慈濟基金會提供）

2024/06/02 18:24

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮0403地震造成16棟建物倒塌拆除，影響戶數計1949戶，由於重建需要時間，花蓮縣政府與佛教慈濟慈善事業基金會合作「安居計畫」，由縣府提供土地，慈濟基金會負責出資興建中繼屋，為五層樓合計144戶的RC耐震建物，預估讓災民入住約3年後轉為縣府社會住宅，今天舉行簽約儀式；而原先規劃的組合屋則視未來需求再評估。

基金會執行長顏博文說，慈濟在0403地震發生的20分鐘後立即成立指揮中心，證嚴法師親自參與指導，開始規劃重建時，證嚴法師第一時間就想到要蓋永久屋。慈濟此次援建將以永久屋的規格，耐震係數都朝更強的規格，規劃災民中繼使用，未來慈濟基金會也將與志工們及所有夥伴一起讓花蓮更好；初估興建經費約4億元，興建期程目前預估一年。

基金會營建處主任張正助說，基地位置為主商段1270地號，位於信義國小旁，面積為3410平方公尺，約1031坪，為住宅區建地建蔽率60%，目前土地已進入整地；預計興建地上五層樓的RC建物，一樓為停車場與社區中心，二到五樓規劃套房室內實坪8坪、陽台1.5坪、公設7.32坪的套房共112間，雙房室內實坪14.56坪、陽台2.32坪、公設12.68坪32間，總樓地板合計面積約2742.85坪，容積率188.65%。

縣長徐榛蔚說，感謝慈濟基金會除協助受災戶修繕房屋，目前也大力援建中繼永久屋安置受災戶，未來住戶可以住多久，就是視受災戶房屋修繕、改建的狀況，目前規劃是二年得延長一年，三年後就由慈濟轉給花蓮縣府，縣府會作為社會住宅使用，希望讓花蓮鄉親們早回歸正常生活。

即將入住的林先生是天王星大樓住戶，地震後一家五人分三個地方住。林先生說，知道是慈濟蓋的都很放心。他的女兒也說，慈濟之前的說明會上調查的很詳細，老人小孩的需求都有考慮到，覺得很貼心，未來的中繼房屋有電梯，覺得這樣對老人家很好。

花蓮縣政府與佛教慈濟慈善事業基金會合作「安居計畫」，由縣府提供土地，慈濟基金會負責出資興建中繼屋，今天舉行簽約儀式。（記者王錦義攝）

花蓮縣政府與佛教慈濟慈善事業基金會合作「安居計畫」，由縣府提供土地，慈濟基金會負責出資興建中繼屋，今天舉行簽約儀式。（記者王錦義攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
振興災區觀光 人事總處：公務員國旅卡花蓮消費「加倍補助」
2024/05/04 20:50

振興災區觀光 人事總處：公務員國旅卡花蓮消費「加倍補助」
（影音）李多慧動用美金帳戶！豪捐30萬元賑災台灣花蓮地震
2024/05/14 10:26

（影音）李多慧動用美金帳戶！豪捐30萬元賑災台灣花蓮地震

抽筋吃什麼？補充關鍵5營養素助改善
振興花蓮農遊！250元農粉幣7/1上路 農業部規劃2方式爽領
2024/05/15 10:09

振興花蓮農遊！250元農粉幣7/1上路 農業部規劃2方式爽領
花蓮賑災 募款16.4億
2024/05/18 05:30

花蓮賑災 募款16.4億

18勁旅角逐玉山盃 吳念庭羅國龍聲援
花蓮縣今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播