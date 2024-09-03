會考計分 家長盼改掉三級分制

大新竹高中就學權益自救會說明，為了改善「Ｂ基礎等級」範圍過大的問題，期望改變會考計分制度。（記者廖雪茹攝）

2024/09/03 05:30

〔記者廖雪茹、張勳騰／綜合報導〕大新竹高中就學權益自救會昨晚七點半假新竹縣竹北市十興里集會所，召開竹竹苗區國中教育會考計分制度改制意見反映座談會，與會家長、老師和民代熱烈發言，家長們認為，任何形式的考試都會有壓力，但一個公平公正的會考制度，對任何程度的學生才是公平的，現行三級分制比序需要更改。

立委徐欣瑩、陳培瑜及多位新竹縣市議員和民代出席座談，新竹縣教育局派員做記錄，「竹苗區高級中等學校入學推動工作小組」預計明天（四日）開會，將討論並決議現行會考三級分制是否改制。

自救會表示，現行三級分制比序方式，導致「總正確率高的人比序輸給總正確率低的人」的問題，為了改善「Ｂ基礎等級」範圍過大的問題，讓考生程度有更精準的鑑別度，期望將會考計分制度改為五級＋積點制或七級分制，讓學生成績排序反映實際程度。

有家長表示，竹竹地區學子競爭激烈，教育主管應讓各程度的學生發揮所長，而不是為了求A不斷刷題，只為了拔尖。若學習成果是不能與努力程度呈正相關，將嚴重打擊學習態度與成效。

家長並抱怨，竹北地區高中少得可憐，沒有A的學生就無法就近入學，只能千里迢迢去苗栗就讀；或是被迫到北北基考試。也有家長說，在新竹市考5B10+等於高分落榜，竹市公立普通科全沒了。只有拿A才有機會翻身。希望讓孩子在公平的計分方式下學習。

苗栗縣政府教育處長葉芯慧指出，四日她會和「入推會」苗栗縣的委員共同與會，會中將建議以顧及苗栗縣偏鄉及弱勢學生權益為優先，評估以中投區的三級＋積點制方案較為適合。

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