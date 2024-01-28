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新竹縣定古蹟長春醫院活化 變身咖啡館

竹東長春醫院獲指定為新竹縣定古蹟。（記者廖雪茹攝）

竹東長春醫院獲指定為新竹縣定古蹟。（記者廖雪茹攝）

2024/01/28 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕曾肩負大竹東地區醫療重責的長春醫院，建物保留典雅的洋樓造型，宋家後代集資買回後，近期獲審議通過指定為新竹縣縣定古蹟，宋家以咖啡館做為平台，賦予老建物醫療公益和藝文交流新生命，昨在家族團聚祭拜後開幕迎賓。

舉辦義診、藝文交流等公益活動

宋家共四代逾三十名子孫昨團聚在長春醫院，以鮮花、素果向祖先稟告，醫院買回來了，將透過「長春一九三○ Cafe’」平台重新活化。多位新生代音樂人應邀開幕LIVE接力演唱，二樓空間展示老照片和書法作品。

宋文恭表示，一九三○年代祖父輩創立長春醫院，為竹東地區唯一私人醫院。由於種種因素，建物曾幾度易主，迄二○一八年由他們五兄弟以父親之名成立高榮公司買回。

財團法人宋展河教育基金會創辦人宋文彬指出，該基金會已延續十多年的獎助學子和桌球比賽等推廣體育活動，這裡也是「台灣肝炎之父」宋瑞樓的出生地，咖啡館有好心肝等基金會駐點，每年定期舉辦義診，安排竹東文史和藝術展覽、講座和音樂會等。

宋文寧說，長春醫院在二○二一年曾獲文化部保存再生計畫補助，讓建物可以使用，獲指定古蹟後，將以局部修舊如舊方式，在不停止營運下展開計畫性的細部修復工程。

老建物修復 曾獲文化部補助

長春醫院外牆為洗石子立面，以水平流線型飾帶、幾何圖案及花草裝飾，室內採木作、灰泥及瓷磚裝修，工法細緻繁複，為一九二○年代歐美建築流行的藝術裝飾風格。

文化局表示，竹東長春醫院由宋家主動提出申請，去年十二月經文資審查會決議指定為新竹縣縣定古蹟。

竹東長春醫院咖啡館開幕，將做公益為平台，舉辦文藝展覽、義診等活動。（記者廖雪茹攝）

竹東長春醫院咖啡館開幕，將做公益為平台，舉辦文藝展覽、義診等活動。（記者廖雪茹攝）

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