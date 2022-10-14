整頓新豐門面 周江杰要改善人行道

民進黨新竹縣長參選人周江杰昨天表示，當選後將整頓台一線台鐵新豐車站到明新科技大學一帶人行道市容。 （記者廖雪茹攝）

2022/10/14 05:30

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕民進黨新竹縣長參選人周江杰昨天表示，台一線台鐵新豐車站到明新科技大學一帶，堪稱是新豐鄉的精華商業區，但他發現由於人行道缺乏良好規劃，路面多處破損且髒亂，學生被迫走到馬路上，屢屢上演人車爭道的險境；他強調，當選後將大力整頓市容環境 ，為大學生也打造一條安全的通學步道。

新竹縣政府表示，針對新豐車站到明新科大間的人行道遭長期佔用，影響行人安全，縣府去年邀集相關單位研商後，今年啟動人行道美化改善計畫，現由新豐鄉公所查報違規佔用人行道，並建請公路總局一工處新竹工務段，就土地所有權責及鑑界資料，通知佔用人限期三個月自主拆除，同時將協助公所爭取經費辦理人行道美化及停車格、卸貨區等規劃設計。

周江杰表示，新豐車站站前為新豐鄉的精華商業區，也是新豐鄉的門面，站區仍有不少閒置空間可運用，他當選後將透過交通部向台鐵爭取釋出閒置空間，做為藝文展演場所或小型公園，提供民眾休憩。此外，站區周邊環境、落地電箱都需要好好整理，他也會協調相關單位攜手整頓市容。

周江杰說，明新科大前方的新興路、康樂路、三民南路等複雜路口，交通混亂，尤其尖峰時段駕駛人互不相讓搶快，行人也沒有安全的通行空間。新竹縣政府針對國中、小學周邊路段規劃通學步道，但大學生也需要安心上學的步行空間；他當選後會設法整頓火車站到明新科大間的人行道，維護學生的通學安全。

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