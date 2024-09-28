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家扶人是最美的頭銜！曾是扶助童 蔡榮宗轉身扶幼半世紀

曾為扶助兒童的新竹扶幼委員蔡榮宗，從手心向上變成手心向下，投身家扶服務半世紀，成為家扶堅強的後盾。 （記者廖雪茹攝）

曾為扶助兒童的新竹扶幼委員蔡榮宗，從手心向上變成手心向下，投身家扶服務半世紀，成為家扶堅強的後盾。 （記者廖雪茹攝）

2024/09/28 17:02

〔記者廖雪茹／新竹報導〕2024年全國扶幼感謝暨表揚大會今天（28日）在新竹縣政府大禮堂舉辦，家扶基金會感謝全國214位扶幼委員及楷模，其中，來自花蓮的自立青年陳明忠回首輟學的人生低潮期，幸遇家扶老師林素紀「第二個媽媽」的鼓勵與陪伴，幫助他重返校園、重拾自信；而曾為扶助兒童的新竹扶幼委員蔡榮宗，從手心向上變成手心向下，投身家扶服務半世紀，成為家扶最堅強的後盾。

衛福部政務次長呂建德、社家署副署長周道君及新竹縣副縣長陳見賢出席大會，向所有受表揚的人士與團體由衷表達感謝，期盼未來政府與家扶持續攜手為弱勢兒少提供穩定的生活，幫助孩子扭轉貧窮、儲備足夠的能量朝夢想啟航。

家扶基金會執行長周大堯說，遍布全台的後援團隊是家扶成立74年來最堅實的夥伴，也是弱勢兒少及家庭的重要支柱，陪伴無數個家扶兒勇敢走過成長中的挑戰，創造了不計其數的感人時刻。

「家扶人是最美的頭銜！」現年64歲的新竹扶幼委員蔡榮宗，年幼時因父親病逝而成為扶助兒童，感念認養人的援助，本著施比受更有福的意念，14歲開始在家扶中心當義工，陸續加入展愛隊、家友會義工及扶幼委員會，積極投入對弱勢家庭的關懷，也認養弱勢兒童，在家扶服務50年。他說：「每個人一生都有很多職業與頭銜，但服務是永遠的志業，家扶人是最美的頭銜。」

自立青年陳明忠年幼時期家境清苦，為了生存，曾和姊姊與野狗爭奪市場魚販捨去的海產，一家人吃、住、睡，連曬衣都在10坪不到的空間，惡劣的生活環境使其衣服不斷吸附各種氣味，制服也隨之發黃，讓同學誤以為他的衣服都沒洗乾淨，面對各方耳語，讓陳明忠選擇逃離而中輟。

花蓮家扶林素紀老師及學校師長看見陳明忠的繪畫天分，鼓勵他回歸校園展現美術長才，陪伴他重回生活正軌及重拾自信，在半工半讀之際，他逐漸摸索出對未來的想像，如今他在花蓮玉里開設甜點店，期透過創業提供就業機會，也讓更多人認識他的家鄉。

表揚大會中，特別感謝陳永泰公益信託、華邦電子、美光科技、「威剛科技、新竹市陳雲如慈善基金會及楊淑卿女士，各別在助學及認養的服務中挹注資源，成為行善的領頭羊。

來自花蓮的自立青年陳明忠，回首輟學的人生低潮期，幸遇家扶老師林素紀「第二個媽媽」的鼓勵與陪伴，幫助他重返校園、重拾自信。（記者廖雪茹攝）

來自花蓮的自立青年陳明忠，回首輟學的人生低潮期，幸遇家扶老師林素紀「第二個媽媽」的鼓勵與陪伴，幫助他重返校園、重拾自信。（記者廖雪茹攝）

2024年全國扶幼感謝暨表揚大會今天（28日）假新竹縣政府大禮堂舉辦，家扶基金會感謝全國214位扶幼委員及楷模。（記者廖雪茹攝）

2024年全國扶幼感謝暨表揚大會今天（28日）假新竹縣政府大禮堂舉辦，家扶基金會感謝全國214位扶幼委員及楷模。（記者廖雪茹攝）

2024年全國扶幼感謝暨表揚大會今天（28日）假新竹縣政府大禮堂舉辦，家扶基金會感謝全國214位扶幼委員及楷模。（記者廖雪茹攝）

2024年全國扶幼感謝暨表揚大會今天（28日）假新竹縣政府大禮堂舉辦，家扶基金會感謝全國214位扶幼委員及楷模。（記者廖雪茹攝）

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