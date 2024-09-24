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大新竹合併議題重現？ 劉康彥「一日偽高中生」突顯資源受限

大新竹合併議題重現？新竹市議員劉康彥拍「一日偽高中生」影片，突顯大新竹資源及預算和行政劃分受限問題。（資料照，記者洪美秀攝）

大新竹合併議題重現？新竹市議員劉康彥拍「一日偽高中生」影片，突顯大新竹資源及預算和行政劃分受限問題。（資料照，記者洪美秀攝）

2024/09/24 20:31

〔記者洪美秀／新竹報導〕大新竹高中就學權益這幾年引起新竹縣市家長關注，除教育會考制度公平性問題，大新竹高中生通學不便問題更值得重視，新竹市議員劉康彥近期拍攝「一日偽高中生」影片，與住在竹市的高中生從家門出發後一路拍攝騎腳踏車轉搭公車到竹東高中就學的上下課過程，突顯大新竹大眾運輸系統不便，並再掀大新竹合併升格議題，呼籲有志參選2026縣市長選舉的潛在人選，都應對大新竹合併升格立場表態。

劉康彥說，10幾年前，常聽到輿論批評政府「重北輕南」，尤其把污染性高的重工業，都放在中南部發展。但隨著升格為直轄市，中央資源大舉投入，地方執政團隊努力，這些城市的風貌已被完全顛覆。而大新竹，雖不能說被中央遺忘或輕視，但仍存許多無法立竿見影的結構性問題，急需地方和中央通盤合作。

他拍攝這支影片，除突顯高中生通學問題，還有教育資源分配的難題，難道30年、50年後唸竹東高中的孩子，還是沒有完善的大眾運輸系統嗎？還是無法就近唸高中嗎？

當前因新竹縣市分家40年，行政疊床架屋，各自預算有限，要守成已不容易，若期待開創突破，首長既要有願景又要有執行力，還要懂得率領公務人員向中央爭取資源。但現在新竹縣市首長，都官司纏身，不要拖累施政就偷笑，要有這般雄心壯志，罷矣。

劉康彥說，基於生活圈的逐漸融合、行政效率的提升、預算的有效規劃，「大新竹合併升格」依舊是必然趨勢，想選下一屆立委、市長的人，都有責任對這一題持續表達看法。

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