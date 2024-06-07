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竹科擴建台電建超高壓電塔 寶山鄉長邱振瑋帶頭反對

寶山鄉長邱振瑋（左站者）表示他反對新設高壓電塔，若台電堅持推動，將會帶領居民抗議。 （寶山鄉公所提供）

寶山鄉長邱振瑋（左站者）表示他反對新設高壓電塔，若台電堅持推動，將會帶領居民抗議。 （寶山鄉公所提供）

2024/06/07 21:42

〔記者廖雪茹／新竹報導〕台電中區施工處為新竹科學園區寶山2期擴建計畫用電需要，興辦345kV寶山～峨眉輸電線路，規劃興建29座鐵塔，今（7日）針對5至8號鐵塔路徑及用地邀集地主協商；寶山鄉長邱振瑋認為此計畫影響民眾權益並破壞環境，若台電堅持推動，將帶領居民抗議，捍衛家園。

台電中區施工處對此表示，將持續努力與地方溝通；若鐵塔用地涉及私地，儘量以協商價購方式取得。而對於各方意見，也將彙整評估提出確定可行方案，再爭取地方支持。

縣議員邱坤桶、立委林思銘辦公室秘書等地方代表，今天也出席關切此案，建議台電設法運用現有設施或研議替代方案供電，避免引發社區居民抗爭。

超高壓鐵塔在聯華山莊附近有3處，社區居民預估，鐵塔距離住家僅約600公尺；業主仍希望台電再行評估其他方案，包含平行既設線路施設鐵塔或地下化方案等。

邱振瑋表示，竹科徵收寶山1期與2期土地時，時任議員的他曾詢問電力供應問題，科管局總是回覆會利用原有高壓電塔不會另外增設，與現今規劃完全不同。此案引發地主憤怒，特別是聯華山莊一帶居民更是直接受到衝擊。

台電中區施工處表示，寶山變電所到峨眉變電所的新建輸電線路，規劃興建29座鐵塔，可輸電容量為3.6百萬千瓦，預計2034年完成供電，目前積極進行用地取得作業。

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