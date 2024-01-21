深耕食農教育 關西太平國小獲農糧署食米學園績優殊榮

關西太平國小學生們體驗插秧，合作共耕一畝田。（取自竹縣府官網）

2024/01/21 17:26

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣太平國小結合節慶，邀請社區和專業廚師指導，報名參加農糧署推動112年食米學園計畫比賽，校方由親子教學、戲劇表演等課程，讓學生認識在地客家米食文化及新興米食創意料理，完整體驗從土地到餐桌的米食智慧，無論是課程規劃內容教學性、米食文化傳承連結性、創新設計以及整體計畫效益都獲得肯定，成為全國12所績優學校之1。

太平國小校長蔡桂容說，推動米食教育，他們規劃3年級「頭頭是稻」特色課程，在僅有的0.5公頃校地內，開闢一「坵」10坪大的田。學生經由播種、插秧、收割，體認「一分耕耘，一分收穫」的毅力和責任，也認識三章一Q、在地食材、聰明選擇健康營養食物的觀念，並探索食米的樂趣，以致該校學生們現已能侃侃而談水稻的種植生長和食米的經驗。

蔡桂容還說，他們的課程設計還配合節氣跟社區結合，例如端午節時特聘當地東平里家政班長謝秀杏帶著學生包肉粽，讓小朋友認識肉粽的做法和美味。也在母親節時舉辦「親子米食便當」的食譜設計比賽，邀請家長共襄盛舉。就連鄰近的超商也成了驗證食米標章、認識生產履歷的教室，把書本知識落實到生活應用上。

此外，在國泰圓夢計畫協助下，該校聘請「巫婆老師」帶領孩子從故事繪本出發，結合語文自然和社會課程，走訪社區的種稻達人，省思水稻三生和環境的關連，引導學生討論、創作並演出「土地到底是誰的」話劇。

至於暑期的夏日樂學營設計的家政課程，由老師指導高年級學生掌廚，帶領低年級學弟妹一起料理中餐，培養孩子合作、負責、分享的品格。

關西太平國小師生一起體驗割稻。（取自竹縣府官網）

社區家長指導太平國小學童們體驗包肉粽。（取自竹縣府官網）

太平國小學生們手作花生培根米漢堡，認識米食的千變萬化不同吃法。（取自竹縣府官網）

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