追櫻之後拚國旅人氣 竹縣炮仗花、金盞花、黃花風鈴木接棒
〔記者黃美珠／新竹報導〕今天228連假追櫻熱就要退散，準備接棒上場搏人眼球、殺人手機電力的，就是現在開得正鬧的炮仗花和尖石那羅灣休閒農業區裡的金盞花，以及再1、2週就要亮麗登場的黃花風鈴木。縣府今天盤點彙整幾個最佳賞花去處，推薦這波橘黃色的花牆（海），綿延一片跟高掛枝頭的粉嫩櫻花畫風完全兩極，想藉著這些花團錦簇的春日田園風情，替新竹縣的國旅人氣再拚一波。
縣府表示，228連假期間進入新竹縣尖石鄉司馬庫斯、五峰鄉山上人家、竹東鎮河濱公園等地追櫻的遊客潮多到爆，各地都在喊塞車！現在接力已經登場的，就是四處可見的炮仗花，還有遠在尖石那羅灣休閒農業區的金盞花。
其中炮仗花又以竹北、新埔交界處的三級古蹟蓮華寺的花牆陣仗最大，就位於該廟後方的庭園，花牆高有3層樓，現已盛開如瀑布，預計花季可到3月上旬，民眾賞花的同時也能參香，並欣賞院內40公尺長的九龍壁、12生肖像、18羅漢像、以及白飛馬像等，祈福後還能登高遠眺竹北東區景緻，腿力好的人甚至可以走趟龍鳳連稜。
由橫山地區農會輔導的尖石鄉那羅灣休閒農業區金盞花花季每年從3月展開，可以持續到4月底甚至更久。小小的金盞花有橘色有黃色，同色花朵除了花瓣不同，因為日照不同以致顏色深淺也有別，但都是越採摘越盛開，非常討喜，可以入菜、做成茶飲，也能做成花環、唇膏、精油等，當地市集都可以滿足各類遊客的喜好。
至於在新竹縣提到黃花風鈴木，新埔鎮旱坑里的詹家、巨埔里的巨埔休閒生態農場都廣為人知。另在峨眉湖環湖步道上也可以欣賞得到，且跟前2地不同的是多添了水色。
縣府表示，新埔詹家多年來無償提供來客賞花處所，當地的炮仗花現在也正盛開，滿開的橘黃花苞宛如瀑布般從牆面傾瀉而下，是黃花風鈴木綻放前、360度無死角的美拍好場所。
至於巨埔休閒生態農場的高大黃花風鈴木，花季期間猶如1個黃色隧道，除了賞花，還有彩虹水管隧道、水管屋咖啡廳等知名網美打卡點。