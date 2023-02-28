追櫻之後拚國旅人氣 竹縣炮仗花、金盞花、黃花風鈴木接棒

新埔詹家的炮仗花牆。（記者黃美珠攝）

2023/02/28 16:43

〔記者黃美珠／新竹報導〕今天228連假追櫻熱就要退散，準備接棒上場搏人眼球、殺人手機電力的，就是現在開得正鬧的炮仗花和尖石那羅灣休閒農業區裡的金盞花，以及再1、2週就要亮麗登場的黃花風鈴木。縣府今天盤點彙整幾個最佳賞花去處，推薦這波橘黃色的花牆（海），綿延一片跟高掛枝頭的粉嫩櫻花畫風完全兩極，想藉著這些花團錦簇的春日田園風情，替新竹縣的國旅人氣再拚一波。

縣府表示，228連假期間進入新竹縣尖石鄉司馬庫斯、五峰鄉山上人家、竹東鎮河濱公園等地追櫻的遊客潮多到爆，各地都在喊塞車！現在接力已經登場的，就是四處可見的炮仗花，還有遠在尖石那羅灣休閒農業區的金盞花。

其中炮仗花又以竹北、新埔交界處的三級古蹟蓮華寺的花牆陣仗最大，就位於該廟後方的庭園，花牆高有3層樓，現已盛開如瀑布，預計花季可到3月上旬，民眾賞花的同時也能參香，並欣賞院內40公尺長的九龍壁、12生肖像、18羅漢像、以及白飛馬像等，祈福後還能登高遠眺竹北東區景緻，腿力好的人甚至可以走趟龍鳳連稜。

由橫山地區農會輔導的尖石鄉那羅灣休閒農業區金盞花花季每年從3月展開，可以持續到4月底甚至更久。小小的金盞花有橘色有黃色，同色花朵除了花瓣不同，因為日照不同以致顏色深淺也有別，但都是越採摘越盛開，非常討喜，可以入菜、做成茶飲，也能做成花環、唇膏、精油等，當地市集都可以滿足各類遊客的喜好。

至於在新竹縣提到黃花風鈴木，新埔鎮旱坑里的詹家、巨埔里的巨埔休閒生態農場都廣為人知。另在峨眉湖環湖步道上也可以欣賞得到，且跟前2地不同的是多添了水色。

縣府表示，新埔詹家多年來無償提供來客賞花處所，當地的炮仗花現在也正盛開，滿開的橘黃花苞宛如瀑布般從牆面傾瀉而下，是黃花風鈴木綻放前、360度無死角的美拍好場所。

至於巨埔休閒生態農場的高大黃花風鈴木，花季期間猶如1個黃色隧道，除了賞花，還有彩虹水管隧道、水管屋咖啡廳等知名網美打卡點。

竹北新埔交界處的蓮華寺後炮仗花已經盛開。（記者黃美珠攝）

新竹縣新埔鎮旱坑里詹家的黃花風鈴木多年來始終無償提供來客欣賞。（記者黃美珠攝）

金盞花在尖石那羅地區的那羅灣休閒農業區內，花色分橘色和黃色，都給人溫暖的好心情。（記者黃美珠攝）

金盞花越採摘開得越茂盛。（記者黃美珠攝）

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