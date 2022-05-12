沒地方居隔 竹北分局1確診警車上睡一晚

新竹縣竹北警分局六家派出所傳出1名警員確診後，因不便返家隔離，當天只得睡自家車內、於公園盥洗；警察局澄清僅是個案，已立即協調暫時處所供隔離。 （記者廖雪茹攝）

2022/05/12 13:49

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北警分局六家派出所傳出1名警員確診後，因不便返家隔離，又未入住到集中檢疫所，當天只得睡自家車內、於公園盥洗；竹北警分局澄清僅是個案，當天下午即協調暫時處所供隔離，而警察局也已成立疫情應變指揮所，安排員警居家隔離、居家照護的空間，並由專人供餐。

竹北警分局表示，六家派出所警力28名，目前9名確診，仍保留基本核心勤務警力，暫免專案勤務，若遇案件繁多警力不足，由勤指中心機動調派鄰近派出所支援處理；其中８名確診警員均返家實施居家照護，惟1警員因考量家中有年邁長輩不便返家，本月8日快篩陽性先於旅館等待PCR結果，9日深夜11點接獲通知PCR陽性確診，便自主聯繫衛生單位申請入住集中檢疫所，並獲知原地等待電話通知專人接送。

但該員因暫住的旅館不接受確診者入住，10日凌晨1點許離開旅館，為免同仁感染，及考量如廁問題，原於六家所旁車上暫作休息，後來移至公園等待，期間都由同事協助送餐，但迄中午仍未獲衛生單位接送，分局便臨時租用民宅套房，讓該員在下午1點順利安置隔離。

因應疫情蔓延，各分局多利用廢棄派出所等廳舍作為員警居家隔離、居家照護的場所，餐點部分由專人提供；但竹北分局因轄內無閒置派出所空間，因此得協調其他處所。

警察局表示，預期同仁確診人數可能有增加趨勢，為有效管控勤業務運作及關懷確診者狀況，已成立疫情應變指揮所，每日開會了解確診同仁居隔處所、身體狀況，以及防疫物資，勤務調度等，務求在疫情嚴峻之際，仍可維護治安、守護民眾，也能保護員警平安。

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