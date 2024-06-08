涉貪7/24宣判 議員籲高虹安仍應專心市政

新竹市議員林盈徹以新竹風人事轉盤，諷市長高虹安可能因貪污被判刑，任期剩47天。（記者洪美秀攝）

2024/06/08 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安涉貪案官司七月廿四日一審宣判，市議會民進黨團昨天聯合總質詢，議員林盈徹自製「新竹風人事轉盤」細數高虹安任內人事爭議風波，並以市長法定任期剩餘天數的「市長鐘」比喻，提醒高虹安不論是否做滿法定任期剩餘九二九天，或因一審宣判有罪四十七天後即刻停職，都應專心市政，市民不希望看到九百多天的「市長鐘」，七月廿四日後變「全劇終」。

市政滿意度倒數 高︰檢討改善

對於議員施乃如等人提及高的施政滿意度連續倒數，高虹安強調，所有民調都會做為市政推動的參考，不足部分市府都會盡全力檢討改善，但市府也務實推動各項政策，讓市民有感及打造宜居城市。

林盈徹說，高虹安團隊人事風波不斷，除上任廿一天就去職的前行政處長搶得媒體關注，就職不滿一年半，已先後兩任教育處長及行政處長離職，至今懸缺未補。

議員劉彥伶表示，高虹安上半年已涉貪開庭十二次，雖是竹市首位女市長及最年輕市長，但很可能也是首位因貪污案被停職及任期最短的市長。劉彥伶也提到，高虹安不到一年半任期，出現搭豪車住豪宅與建商走太近等爭議，但市府卻罔顧市立高中校車費用調漲，關埔空橋建設案多次流標及小學生開學二個月都沒拿到課本，和市立高中校長遴選作業涉嫌違法黑箱等市政爭議。

林盈徹並提到，教育處今年一月中旬竟有科長級在公務群組提供大賣場要辦試吃活動訊息，原來教育處業務輕鬆到可悠閒辦試吃活動，突顯教育處螺絲掉滿地。

對此，高虹安說會去了解及要求改善。教育處則發布新聞稿稱因民間廠商表示有產品欲推廣，經考量辦活動時，如需茶水餐點可研議使用，才同意辦理，前後約十五分。

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