竹市補助11校 禮堂、體育館裝冷氣

2024/01/29 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市府推動校園環境新建整建工程，目前已完成「班班有冷氣」政策，然部分學校大型集會場所，如禮堂、活動中心或體育館，苦無經費安裝冷氣設備，市府今年特別編列預算，補助四一五四萬元協助十一校大型集會場所安裝冷氣設備，要讓親師生在炎炎夏日也能享受舒適的集會環境。

竹市部分學校親師生反映，在集會場所活動時常感到悶熱不適，因此市府盤點竹市中小學現有大型集會場所冷氣設置現況，並特別編列預算協助大型集會場所無空調的十一校，進行冷氣裝設及局部電力改善，包含建功、北門、高峰、頂埔、港南、民富、大庄、香山、新竹國小及南華、光華國中等，讓學校全體師生與社區居民，不管辦理畢業典禮或各類大型活動，都能在友善舒適的環境中進行。

建功國小校長賴雲鵬表示，校內體育館廿四年來一直仍未建置冷氣空調設備，所以師生及使用者若遇到天氣炎熱季節，都汗流浹背，僅能靠風扇些微降溫。體育館新增冷氣空調設備後，全校師生教學及各項活動都能享有舒適及恆溫的空間。

南華國中校長張蔚雯表示，校內活動中心沒有裝設空調設備，廿多年來每逢夏天，全校大型集會、畢業典禮時皆悶熱不堪，所幸提出的建議市府有接收到，補助經費解決活動中心夏天悶熱的困擾。

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