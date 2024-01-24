竹市三局處異動 文化局長王翔郁接任

2024/01/24 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安新一波人事異動昨天發布，文化局長由文化大學大眾傳播系主任王翔郁接任，工務處長由朝陽科技大學營建工程系兼任助理教授的市政顧問陳明錚接任，勞工處長由文化基金會副執行長林昱志接任，這也是高虹安上任一年多第四波人事調整，然而最受關注的副市長人選依舊懸缺未補。

另新任環保局副局長由簡任秘書楊清媚接任，行政處副處長由兵役科長彭孔貞升任，原工務處副處長蘇文彬轉任都發處副處長，工務處副處長遺缺由簡任秘書廖仁壽回任，體育場場長由市府秘書陳威任接任。原勞工處長黃錦源調任參議、工務處長曾嘉文調任簡任秘書。

其中王翔郁在選前多次為民眾黨總統候選人柯文哲站台及提出相關文化政策，此次被拔擢可謂酬庸意味濃厚。

市議會民進黨團總召陳建名抨擊高虹安的這一波人事調動，只能以政治酬庸敗壞官箴形容。陳明錚實質上是磐禹工程顧問公司的董事也是實際負責人，去年光是公部門標案就拿了超過一億六千萬元，他擔任公職必須辭掉民間工作出清股權，否則將違反公務員服務法。

陳建名說，從台北空降的文化局長最大的功勞是在選前幫柯文哲開記者會講假民調，或投書媒體護航高虹安，絲毫不見其對新竹文化脈絡的掌握，未來市府的運作只會成為高虹安政治分贓的小團體，與公務體系團隊只會越多摩擦。

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