佈局2026 竹市綠藍白搶攻青年票

國民黨黨部主委李縉穎（中）成功讓立委鄭正鈐（右二）連任，表示會持續進行扎根。（資料照，記者洪美秀攝）

2024/01/24 05:30

鎖定年輕人參與公共議題 擴大對談與交流

〔記者洪美秀／新竹報導〕總統及立委大選過後，新竹市形成綠藍白三分天下局面，過去竹市藍大於綠的六四政治版圖出現變化，民進黨在總統選舉部分由賴清德拿到最高票，但區域立委選舉卻輸給國民黨，而民眾黨在黨主席柯文哲參選總統及胞妹柯美蘭參選立委後，大幅擴大政黨版圖，藍綠白都表示二○二六的市長及市議員和里長選舉還有段時間，但會多與基層互動，且會鎖定青年參與公共議題部分，擴大對談與交流。

民進黨主委陳建名任期到五月廿日，屆時將會選出新的主委，他說前市長林智堅執政時期大量晉用年輕且能力卓越的公務人員、青年幕僚以及新世代的建築師、設計師，議員提名也採取世代合作，讓年輕人展露頭角，都是未來持續努力的方向。

民進黨推世代合作 引入新血

他說這次總統大選再次看見新竹人的特質，重視執政的表現及對優質公共建設的追求，市長高虹安的施政表現已成選舉票房毒藥。民進黨在竹市有信心持續朝專業化、世代合作引入新血的方向繼續經營，務實提出政策政見，搭配優秀且專業的人選爭取新竹人的支持。至於二○二六年的市長及市議員和里長佈局，民進黨一定會推出最強人選，努力贏得市民的認同與支持。

國民黨會持續扎根 培養參政

國民黨竹市黨部主委李縉穎也提到，此次立委選舉鄭正鈐順利連任成功，就是基層服務實力扎根的結果，對於二○二六年的市長及市議員和里長佈局，他認為現階段還太早，而他會續留黨部主委職務，會持續扎根，做好基層與青年參政的培養。

民眾黨小草民主營 持續對話

此次以無黨籍參選，但實際由民眾黨輔選的立委候選人柯美蘭，已表示會回歸眼科醫師，民眾黨黨部主委李國璋對二○二六年的市長及議員和青年參政規劃表示，市長當然支持高虹安連任，議員部分目標是成立民眾黨的議會黨團，青年參政部分會透過小草民主營，持續與志工和青年對話交流。他坦言不希望民眾黨變成柯文哲的一人政黨或只是培養柯粉，公共參與不只有選舉，未來會有更多與青年對談的座談會和訓練營。

至於時代力量則僅剩竹市還有三席市議員在市議會有黨團，立委候選人邱顯智此次落敗，時力黨團也強調會扮演第三勢力監督力量，不會讓時力滅黨。

總統當選人賴清德（中）在竹市得票數第一，立委候選人林志潔（右）些微差距落敗。（資料照，記者洪美秀攝）

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