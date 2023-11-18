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竹市與中台7縣市 空拍機把關空品

新竹市環保局攜手中台灣7縣市空拍機聯合稽查，用科技監控空氣品質，也提醒業者不要露天燃燒稻草或垃圾，以維空氣品質。（新竹市府提供）

新竹市環保局攜手中台灣7縣市空拍機聯合稽查，用科技監控空氣品質，也提醒業者不要露天燃燒稻草或垃圾，以維空氣品質。（新竹市府提供）

2023/11/18 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕秋冬是空氣品質不良的好發季節，新竹市環保局結合中台灣區域治理平台，展開八縣市同步空拍機聯合稽查勤務，在露天燃燒好發區域，進行空拍面積約十五平方公里，經稽查人員檢視結果，未發現空氣污染情形。環保局強調，平時會以制高點攝影機及無人機等「科技利器」，搭配「即時現場稽查」，包括稽查露天燃燒案件，若在空品不良季節查獲，將加重罰鍰金額，提醒民眾勿心存僥倖。

環保局表示，已運用科技執法把關城市空品，包括空氣品質微型感測器、空氣品質即時監測網、無人空拍機及廿四小時制高點攝影機等科技利器，即時監控空氣品質及污染行為。今年到十月，在市轄露天燃燒陳情熱區執行十六趟次無人機的大面積巡查，並架設兩處制高點攝影機進行監控，也在頭前溪、千甲車站周邊及香山區等處，透過即時空拍畫面掌握污染現況。

其中露天燃燒不只會影響空氣品質及民眾身體健康，也會影響公共安全及行車視線，露天燃燒可依違反空氣污染防制法規定，個人處新台幣一千兩百元到十萬元罰鍰，工商廠場處十萬元到五百萬元罰鍰。

經統計今年到十月，已經查獲四十二件次露天燃燒違法案件進行裁罰，進入秋冬季節，環保局會加派人力巡查露天燃燒區域，搭配不定期空拍攝影及遠端制高點監視器等科技利器，查核田間、空地燃燒廢棄物，杜絕空污情事。

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