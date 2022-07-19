竹市棒球場開幕戰 學生購票買1送1

新竹市立棒球場廿二到廿四日展開味全龍主場三連戰，市府將實施交通疏導措施。（記者蔡彰盛攝）

2022/07/19 05:30

享外野自由席買1送1 也有「鄉親限定」優惠 市府規劃免費接駁

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市立棒球場廿二到廿四日展開味全龍主場三連戰，市府將實施交通疏導措施，規劃大型停車場搭配免費接駁；球團為回饋地方，即日起推出「鄉親限定」及「學生限定」開幕戰購票優惠；代理市長陳章賢呼籲多利用「紅不讓」路線指引抵達球場，也歡迎學生利用買一送一的優惠，把握暑假揪團進場看精彩球賽！

味全龍球團表示，設籍新竹市北門聯里，包括文雅、磐石、民富、中山、新雅、中興、長和、新民、水田、北門及大同等十一個里的市民，憑證於現場購票以及設籍或就讀於新竹市各級學校學生，憑學生證或身分證現場購票，可享外野自由席買一送一；無學生證的國小學生團體，可由教師憑教師證團體購票，同享優惠但師生需一同進場。

22到24日 周邊實施交通疏導

市府表示，因應開幕戰可能吸引的人潮及車流，廿二到廿四日，每天中午十二點至深夜十二點，周邊實施交通疏導措施。棒球場地下停車場彈性調撥僅供機車停放，球場東、西側皆調撥為機車出入口，可從經國路、民富街、廣州街、北大路進入，計費方式每天二十元，以現金、悠遊卡支付皆可。如車位已滿，民富街（少年街到延平路一段）作為機車臨停區。

自行開車民眾可將車輛停放樹林頭停車場、晶品城停車場，轉搭免費接駁車前往棒球場。兩大接駁站設在樹林頭停車場、火車站前廣場，抵達民富國小經國路側下車後步行三分鐘至棒球場。去程十二點半首發車（廿二日為下午三點）、返程末班車為晚上十點（廿二日為晚上十一點）。

除搭乘接駁車，外縣市民眾抵達新竹火車站後，也可轉騎YouBike至棒球場站、民富國小站停放或依味全龍「紅不讓」路線指引，步行往返棒球場，沿途會經過好吃的店家，可享受美食，路程約二十分鐘。

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