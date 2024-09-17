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首頁　>　新竹市

竹市虎林國中前1死車禍 毒駕男吸食「喪屍煙彈」移送竹檢

肇事後在屍體旁抽菸的彭男，經警方訊問後，依殺人罪、傷害罪、毒品等罪嫌送辦。（民眾提供）

肇事後在屍體旁抽菸的彭男，經警方訊問後，依殺人罪、傷害罪、毒品等罪嫌送辦。（民眾提供）

2024/09/17 15:53

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市34歲彭姓男子昨下午開白色賓士車行經延平路虎林國中前，突失控跨越雙黃線逆向對撞2輛騎機車載孫子回家的阿公阿嬤，造成1死6傷悲劇。彭男經警方訊問後，依殺人罪、傷害罪、毒品等罪嫌移送新竹地檢署偵辦，另副駕駛座的彭女則因被兩起詐欺案件通緝，也一併被解送檢方歸案。

彭男警詢時坦承吸食「喪屍煙彈」依托咪酯。而該新興毒品就是7月新北三重警才被同樣吸食喪屍煙彈的駕駛撞死，引來社會大眾憤怒。

據了解，「喪屍煙彈」去年開始在國內出現，7月新北三重分局28歲警員黃瑋震巡邏時，遭吸食「喪屍煙彈」的25歲黃男逆向撞死，法務部也火速將依托咪酯、美托咪酯、異丙帕酯3類新興毒品列為三級毒品。同時行政院公告依托咪酯等3類列管為三級毒品，製造、運輸、販賣可重判7年以上有期徒刑，毒駕致死最重可判刑10年。

警方表示，依托咪酯是屬超短效靜脈麻醉藥物，會抑制呼吸中樞，加入電子菸油中施用後，會發生肌肉不自主強力抽動、意識混亂、昏迷、肌躍症，甚至直接昏厥，變成如同喪屍般渾身顫抖或無法站立，直接暈倒在地不省人事，所以又被稱為「喪屍煙彈」，目前也有在死亡案例中驗出依托咪酯成分，被警方列為重點查緝毒品。

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