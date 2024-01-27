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柯文哲「農地停車場」開挖後停工1個月 居民質疑竹市府護航

民眾黨主席柯文哲選前被爆名下持分農地違規作停車場使用，新竹市府要求限期改善，但從去年12月22日開挖到現在過了1個多月仍呈停工狀態，且現場堆置大量土方引發民怨。（擷自周軒臉書）

民眾黨主席柯文哲選前被爆名下持分農地違規作停車場使用，新竹市府要求限期改善，但從去年12月22日開挖到現在過了1個多月仍呈停工狀態，且現場堆置大量土方引發民怨。（擷自周軒臉書）

2024/01/27 16:37

〔記者洪美秀／新竹報導〕民眾黨主席柯文哲選前被爆名下持分農地違規作停車場使用，新竹市府要求限期改善，但從去年12月22日開挖到現在過了1個多月，仍呈停工狀態，且堆置大量土方，附近住戶抱怨根本成了「棄土場」嚴重影響觀瞻，更質疑市府護航柯文哲未開罰。

對此，市府表示，該塊土地已申請展延，目前市府有再給予30天的展延期至2月22日，地主依法可申請展延2次共90天。

協助處理柯文哲農地的民眾黨新竹黨部主委李國璋說，由於公文缺件無法在30天內處理完畢，已向市府申請展延，預計下週會復工，強調會在期限內恢復農地農用。

總統大選雖然已經結束，但總統當選人賴清德萬里老家仍持續被拿來做文章，柯文哲昨天稱「他家的新竹老家違建拆了、農地水泥塊也打掉，準立委黃國昌汐止老家違建也拆了，請問賴清德老家違建拆不拆，為什麼只有你家違建不用拆？」不過今天隨即被發現其名下「農地停車場」現況和1個多月前一樣。

總統大選期間，柯文哲被爆名下持分農地違規租給遊覽車停放，市府當時派員現勘，要求限期30日內改正恢復作農業使用，若屆期未改善會依《區域計畫法》規定開罰6萬至30萬，但依法地主可申請展延2次，總共90天。

該塊農地目前由民眾黨新竹黨部處理，去年12月22日開挖後，因正在申請土方清運作業暫停開挖，底下磚瓦、混凝土及土方等堆成小山，雖有鋪上防塵網，但已停工超過1個月沒進度。

居民也抱怨市府根本是雷聲大雨點小，毫無作為，且整塊地就像是棄土場，還挾雜各種營建磚塊及鋼筋等，嚴重影響觀瞻，質疑市府在護航柯文哲，處理態度消極，才讓居民每天都跟棄土場為鄰。

李國璋說，因有些文件需柯文哲親簽，但選舉期間造勢、行程多不易見面，加上選舉期間較忙碌，有文件少蓋印章或簽名等導致耽誤，目前申請棄土的移置同意書臨時缺件正在補件當中，無法在30天內處理完成，也已向市府申請展延，若一切順利預計下週復工。

李國璋說，接下來會先把地面上的土移置完成，依據市府環保局、產發處認定，這些是營建剩餘物，所以刨除深度只需要50公分左右即可，希望藉此壓縮工作時程、費用。

李國璋也說，這次展延時間會卡到農曆春節，會有10天無法施工，若真的耽擱也會再申請展延，包括地面刨除、覆土，並恢復到可農用的地步，會盡量趕在最後1次的展延期限前完工，屆時會找適合的買家出售。

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