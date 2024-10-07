林鐵北門驛月底委外 福森號將停靠

「阿里山鐵路北門驛」將作為福森號停靠點，提供餐旅服務、販售主題遊程。（記者王善嬿攝）

2024/10/07 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市市定古蹟「阿里山鐵路北門驛」整修工程上月完工，待近期完成驗收點交給得標營運業者雄獅旅行社等流程後，未來將提供餐飲旅運服務，檜木觀光列車福森號也將停靠北門驛，帶動當地觀光發展。

北門驛於公元一九一○年以木造建築興建，日治時期為林鐵起點車站，至今歷史逾百年，一九九八年經嘉市府公告為市定古蹟。

林鐵及文資處副處長周恆凱說，因應阿里山轉型觀光景點，林鐵繁重行車業務及建築結構更新，該處在北門驛附近的麗星大飯店一樓興建新北門車站，另斥資二六○○萬元於去年三月施工整修北門驛，於今年九月十三日完工，正辦理工程驗收作業。

雄獅接手營運 將提供餐飲旅運服務

林鐵及文資處預計本月底完成北門驛驗收及點交給得標業者雄獅旅行社，待提報嘉市文化局「北門驛古蹟管理維護計畫」獲同意後，將提供餐飲旅運服務、販售主題遊程，福森號也將停靠北門驛；另輛觀光列車栩悅號，及林鐵定期列車則停靠新北門車站。

周恆凱說，北門驛與福森號、栩悅號一併由雄獅旅行社得標營運，今年二月簽約，履約期間六年，營運績效良好得優先續約三年，每年收取租金六萬元、權利金六十五萬元。

林森里長林靜賢表示，北門驛營運將有助地方觀光發展，目前忠孝路尖峰時段車流量大，未來遊客造訪、遊覽車增加，恐影響當地交通，盼林鐵處、嘉市府做好停車場、交通配套措施。對此周恆凱說，阿里山林業村「森林之歌」旁已委外營運停車場，北門驛附近的麗星大飯店也設地下停車場。

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