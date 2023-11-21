《嘉義》阿里山林鐵祝山站啟用 觀日列車停靠

祝山車站改建工程10月完工，昨辦理「再現祝山—迎曦朝聖」車站啟用典禮，由百年蒸汽機車Shay31號迎賓列車（左）打前鋒從阿里山站出發到祝山站。（記者蔡宗勳攝）

2023/11/21 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕阿里山林業鐵路祝山車站海拔二四五一公尺，是台灣鐵路最高的車站，農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處（簡稱林鐵及文資處）為提升營運品質，二○二○年十月進行祝山車站改建工程，今年十月完工，昨辦理「再現祝山—迎曦朝聖」車站啟用典禮，今起祝山線觀日列車將恢復停靠祝山車站（中途不再停靠對高岳），單程車票恢復為原價一五○元。

部落長老為車站營運安全祈福

林業保育署副署長廖一光、林鐵及文資處長黃妙修、鄒族長老高德生、特富野社頭目汪義福、達邦社頭目汪啟德等昨參與啟用典禮，搭乘百年蒸汽機車Shay31號迎賓列車，從阿里山站出發到祝山站，營造每日搭乘清晨觀日列車旅客「迎曦‧朝聖」的記憶，汪義福率領部落長老為祝山車站營運安全祈福，來吉部落鄒族古謠隊獻唱塔山之歌，共同見證「再現祝山」歷史一刻。

黃妙修指出，阿里山林鐵通往祝山車站的觀日鐵路於一九八六年一月十三日通車啟用，是阿里山林鐵第一條由國人自行規劃建造的觀光路線；祝山車站改建工程以「光明的起點」為發想，將雲霧繚繞山巒意象融入屋頂設計，利用車站自然的地形坡度，從月台、前廳、主要階梯和觀日涼亭，有如旅客穿越雲浪登上觀日平台，迎接日出破曉，車站保留弧形月台，延續文資價值。

創海拔最高車站等5項第一

黃妙修表示，祝山車站是兼含文化景觀、生態永續及友善服務的車站，為阿里山林鐵創下五項第一紀錄，為全台海拔最高車站、第一座鑽石級綠建築高山車站、第一座採用智慧生態照明的車站、第一座具蓄水功能月台車站及第一座雙層單側岸壁式弦月造形月台。

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