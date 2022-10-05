嘉縣明年總預算274.13億 三讀過關

嘉義縣長翁章梁昨在議會說明預算如何編列。（記者林宜樟攝）

2022/10/05 05:30

翁章梁：歲入歲出達實質平衡 不需再舉債

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣議會昨進行定期會二、三讀會，審議嘉義縣政府一百一十二年度總預算案，縣府總預算規模兩百七十四．一三億元，經議會審議，並未刪減，各局處預算及平均地權基金共凍結一千零四十萬元，待實際動支時再提議會解凍。

明年以償還長債五億為目標

縣長翁章梁指出，縣府歲入歲出達成實質平衡，不需再編列舉債收入彌補差短，縣府目前一年以上公共債務負債一百一十六．〇五億元，明年以償還長期債務五億元為目標。

議會未刪減 僅凍結一千餘萬

經議會審議，明年總預算並未刪減，經濟發展處補助嘉義縣工商發展投資策進會副總幹事薪資部分凍結九十萬元，勞工暨青年發展處補助嘉義縣總工會辦理活動經費凍結五十萬元，文化觀光局嘉義鄉村藝術行動計畫凍結五百萬元及補助嘉義縣文化基金會經費凍結一百萬元，平均地權基金凍結三百萬元。

嘉義縣財政稅務局長蕭俊明說明，明年度歲出主要施政項目有教育科學文化支出約八十一．五八億元，如辦理少子女化對策計畫、學前幼兒就學補助計畫及學校午餐採用國產可溯源食材補助等；社會福利支出約五十七．二八億元，主要辦理長照十年二．○計畫及育有未滿二歲兒童津貼、長照給付等；經濟發展支出約四十三．三九億元，主要為轄內道路路面改善、路平專案、提升道路品質計畫、生活圈公路系統建設、污水下水道建設計畫、水門及抽水站維護管理費等。

另外，縣議員何子凡質疑，縣府花費龐大經費舉辦今年國慶焰火，中央補助兩千五百萬元，縣府募款四千七百一十四萬元，縣府自籌款一千一百零八萬元，總經費達八千三百二十二萬元，嘉義縣是窮縣，卻花費龐大經費舉辦國慶焰火，近年疫情影響民生，縣府有能力募款，應用於改善人民生活；翁章梁回應，縣府尋求國營事業、官股銀行及民間贊助，縣款支出約一千萬元，每一分錢都會用在對的地方，以經費效益最大化為優先考量，國慶焰火將吸引數十萬遊客，為嘉義縣帶來觀光產值與熱潮。

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