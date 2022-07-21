賞雲海覽夜景 阿里山區避暑「趣」

鄒族逐鹿文創園區6米高的「台灣黑熊」公仔。（記者蔡宗勳攝）

2022/07/21 05:30

白天漫步山林享微風 晚間雲霧如夢似幻盡收眼底 讓人暑氣全消

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕今年節氣「大暑」為七月二十三日，最近天氣炎熱，氣溫升高，許多民眾到嘉義縣大阿里山區遊玩，白天在山林步道間漫步，享受微風輕拂帶來的涼意，晚間還有機會欣賞到雲海搭配雲嘉平原夜景，是避暑賞景最佳選擇。

梅山太平雲梯步道遊程消暑

梅山鄉太平雲梯距離國道三號梅山交流道僅三十分鐘車程，從雲梯延伸走訪雲之南、孝子路步道，合計全長約三公里，往返三小時，是舒服的避暑步道遊程。

太平村長嚴清雅說，遊客可從雲梯俯瞰嘉義風光，欣賞雲海風景，知名的梅山三十六彎美景盡收眼底；雲之南道步道有夢幻的茶園場景，許多遊客常在網路分享照片，是熱門攝影景點；孝子路步道沿途的孟宗竹綠色隧道，有如武俠片場景，一片翠綠，讓人暑意全消。

拍攝美景可先查詢氣象雲圖

「阿里山達人」黃源明指出，夏季雲霧多變，會持續到夜間才逐漸散去，夏天想到阿里山區欣賞雲海搭配平原夜景，可先查詢氣象雲圖，分辨不同高度的雲霧，在適當的時刻到阿里山公路沿線景點拍攝雲海夜景。

黃源明說，阿里山區可拍攝雲海夜景的觀景點，有太平雲梯、隙頂二延平、頂石棹、阿里山公路八十九．五公里處、阿里山大門轉運站、二萬坪車站、慈雲觀景台、沼平公園等，祝山、小笠原山因夜間交通不便，不適合單獨前往。

鄒族逐鹿園區 黑熊公仔吸睛

另外，位於阿里山公路三十二公里處的「鄒族逐鹿文創園區」，預計今年九月十七日正式開幕，園區正進行最後整理，表演場入口六公尺高的「台灣黑熊」公仔造型亮眼，最近已設置在園區，經過的遊客打趣說是「熊出沒」，未演先轟動，將成為打卡熱點。

從阿里山拍攝到如夢似幻百萬雲海夜景。（擷取自「漫步在雲端的阿里山」粉絲團）

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