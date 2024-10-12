民雄祕境湖畔野餐 平和水岸魅影音樂會親子同樂

嘉義縣議員黃啟豪今結合公部門及企業資源，在民雄平和公園舉辦音樂會、兒童市集活動。（黃啟豪服務處提供）

2024/10/12 17:47

〔記者王善嬿／嘉義報導〕萬聖節即將到來，嘉義縣議員黃啟豪結合公私部門資源，今天下午在民雄鄉平和公園舉辦「平和水岸魅影音樂會」，孩子們以萬聖節變裝化身小小叫賣員，玩翻兒童市集；湖畔野餐讓家長及孩子、長輩在薩克斯風音樂聲中共度愜意午後時光。

活動由縣議員黃啟豪服務處、台灣酵素村股份有限公司主辦，北回化學股份有限公司贊助，結合民雄鄉農會、新港魅力商圈、民雄商圈等資源舉辦，活動內容多元，有野餐、兒童市集、音樂表演、茶席等。

黃啟豪說，他一直很關注親子教育，持續舉辦親子活動，民雄鄉平和公園的湖光山色美景，堪稱嘉義縣祕境，與國內許多知名景點齊名，活動結合兒童市集，讓小朋友學習在人群中大方展現自我，體驗「小孩當家」作主感覺，搭配音樂表演，讓親子、家庭愜意享受民雄美景。

策畫活動的帶偶回家工作室負責人陳威光說，藉由萬聖節扮裝、兒童市集活動，促進孩子們社交能力，同時讓親子遠離3C產品，親情加溫。

嘉義縣議員黃啟豪與萬聖節扮裝兒童同樂。（黃啟豪服務處提供）

現場設有茶席。（黃啟豪服務處提供）

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