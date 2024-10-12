為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　嘉義縣

民雄祕境湖畔野餐 平和水岸魅影音樂會親子同樂

嘉義縣議員黃啟豪今結合公部門及企業資源，在民雄平和公園舉辦音樂會、兒童市集活動。（黃啟豪服務處提供）

嘉義縣議員黃啟豪今結合公部門及企業資源，在民雄平和公園舉辦音樂會、兒童市集活動。（黃啟豪服務處提供）

2024/10/12 17:47

〔記者王善嬿／嘉義報導〕萬聖節即將到來，嘉義縣議員黃啟豪結合公私部門資源，今天下午在民雄鄉平和公園舉辦「平和水岸魅影音樂會」，孩子們以萬聖節變裝化身小小叫賣員，玩翻兒童市集；湖畔野餐讓家長及孩子、長輩在薩克斯風音樂聲中共度愜意午後時光。

活動由縣議員黃啟豪服務處、台灣酵素村股份有限公司主辦，北回化學股份有限公司贊助，結合民雄鄉農會、新港魅力商圈、民雄商圈等資源舉辦，活動內容多元，有野餐、兒童市集、音樂表演、茶席等。

黃啟豪說，他一直很關注親子教育，持續舉辦親子活動，民雄鄉平和公園的湖光山色美景，堪稱嘉義縣祕境，與國內許多知名景點齊名，活動結合兒童市集，讓小朋友學習在人群中大方展現自我，體驗「小孩當家」作主感覺，搭配音樂表演，讓親子、家庭愜意享受民雄美景。

策畫活動的帶偶回家工作室負責人陳威光說，藉由萬聖節扮裝、兒童市集活動，促進孩子們社交能力，同時讓親子遠離3C產品，親情加溫。

嘉義縣議員黃啟豪與萬聖節扮裝兒童同樂。（黃啟豪服務處提供）

嘉義縣議員黃啟豪與萬聖節扮裝兒童同樂。（黃啟豪服務處提供）

現場設有茶席。（黃啟豪服務處提供）

現場設有茶席。（黃啟豪服務處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
日月潭音樂會11/2登場 艾薇、柏霖獻唱熱門歌曲
2024/10/07 12:31

日月潭音樂會11/2登場 艾薇、柏霖獻唱熱門歌曲
台南北門蘆竹溝漁村蚵仔祭10/13首辦 闖關拿超萌蚵仔寶寶抱枕
2024/10/09 23:18

台南北門蘆竹溝漁村蚵仔祭10/13首辦 闖關拿超萌蚵仔寶寶抱枕
0403震後重生！太魯閣音樂節11/9登場
2024/10/08 12:03

0403震後重生！太魯閣音樂節11/9登場
嘉義縣今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播