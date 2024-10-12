「西市抬槓」多種體驗！嘉義市西市場創意新生

嘉義市西市場目前仍有見證市場演變的攤商店舖。（記者丁偉杰攝）

2024/10/12 16:56

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市西市場早年有「好額人市」（台語，有錢人市場）美名，市府今年2月完成大樓立面等設施改造，期待帶動場域再次發展，今、明兩天週末首次店家聯合舉辦「西市抬槓」活動，開放多種體驗、攝影海報展與市場導覽，帶領民眾體驗舊城區的創意進行式。

活動主辦人「嘉義異鄉人」工作室負責人孫育晴說，西市場位於國華街與忠義街、中山路與中正路之間，歷經建物整修與部分攤商搬遷，曾經來往人潮與產業風華不再，目前仍有見證市場演變的攤商店舖，近年來也陸續吸引不同性質新創團隊進駐。

「西市抬槓」活動申請「文化部青年村落文化行動計畫」支持，邀請民眾重新認識西市場，走進一格格小工作室，和品牌主人面對面直接「抬槓」，探索日常中的不平凡故事。

十組參與店家中，「遊Love園親子館」提供親子安心遊樂場所，更展出古早抓周、收涎及育兒等文物；「榮哥の柑仔店」，收藏懷舊復古童玩與嘉義系列主題文物；「無貓不做」的主理人黃秀鑾為花蓮人，移居嘉義10年，以溫暖細緻的皮件手做，在市場進行創作與展示販售；北漂返鄉的李亞唐，以「萬花工坊」成立金工創作品牌，致力打造集結多種工藝手作的空間。

孫育晴說，活動時間上午11點至晚間6點，專場導覽下午2點至4點，現場報到免費參與，帶領民眾近距離認識西市場店家，品嚐「愛嘉冰館」特製暖心芝麻糊、「良緣涼圓」的懷舊涼圓。

嘉市西市場「榮哥の柑仔店」收藏懷舊復古童玩與嘉義系列主題文物。（記者丁偉杰攝）

「西市抬槓」活動今天登場，參與店家開放多種體驗，帶領民眾體驗舊城區的創意進行式。（記者丁偉杰攝）

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