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呷百二！重陽節前 嘉義縣長拜訪人瑞話家常

嘉義縣長翁章梁（右）與104歲人瑞林福來話家常。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣長翁章梁（右）與104歲人瑞林福來話家常。（記者蔡宗勳攝）

2024/09/24 13:56

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣目前有130位百歲人瑞，其中甫滿百歲48人，今年重陽節為國曆10月11日，縣長翁章梁今天提前到新港鄉人瑞林福來、黃何金環家中拜訪，致贈縣府重陽禮金9000元及衛生福利部金鎖片，翁章梁和身體硬朗的「勢大」閒話家常，場面熱鬧溫馨。

104歲的林福來是新港奉天宮開台媽祖契子中年齡最長的一位，也是奉天宮的榮譽董事，育有5子3女，多次當選模範父親，目前5代同堂，孫子、曾孫、玄孫仍能一個個認出，其長孫奉天宮常務董事林永福說，阿公耳聰目明，食慾也很好，早餐喝牛奶加蛋與洋蔘，上午10點吃土產羊肉做點心。

102歲的黃何金環就住在林福來的對面，兩位百歲人瑞同住新民路傳為佳話，育有4子4女的黃何金環受日本教育影響，喜歡哼唱日本歌，沒有牙齒的她目前仍不時喃喃唱著日本歌謠，怡然自得的模樣相當可愛，翁章梁直稱「這就是老人囝仔性」。

翁章梁也到大林鎮拜訪甫滿百歲的人瑞陳興灶，陳興灶祖籍浙江義烏，在大林糖廠擔任司機，經媒妁之言與相差13歲的太太結婚，結縭相伴近70年，育有2子1女，陳興灶練太極拳40多年，是中華民國太極拳總會嘉義協會第一批訓練的學員，現在每天晨起先在床邊動動手腳再下床梳洗，喜歡開著電動代步車四處看看。

翁章梁指出，藉著重陽節的到來向長輩表示敬意，他們年輕時都為這片土地努力打拼，台灣之所以能有今日的成就，長輩扮演極為重要的角色。

翁章梁說，嘉義縣共有130位人瑞，其中女性90位，男性40位，縣府積極推廣長照政策，在各地廣設據點並邀請長者到據點參與活動，很多長輩反應在據點裡可以交朋友，也能開心運動，歡迎更多長輩前往據點，也祝福長輩們常保好心情，維持身體健康。

嘉義縣長翁章梁（前排右二）到104歲人瑞林福來家中致意。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣長翁章梁（前排右二）到104歲人瑞林福來家中致意。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣長翁章梁（前右）提到他阿嬤都把錢藏在暗袋，逗著102歲人瑞黃何金環（右二）笑呵呵。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣長翁章梁（前右）提到他阿嬤都把錢藏在暗袋，逗著102歲人瑞黃何金環（右二）笑呵呵。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣長翁章梁（前右）與102歲人瑞黃何金環（前中）及家人合影留念。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣長翁章梁（前右）與102歲人瑞黃何金環（前中）及家人合影留念。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣長翁章梁（右）幫百歲人瑞陳興灶（中）戴上賴清德總統致贈的金鎖片項鍊。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣長翁章梁（右）幫百歲人瑞陳興灶（中）戴上賴清德總統致贈的金鎖片項鍊。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣長翁章梁（前右四）與百歲人瑞陳興灶（前中）等人合影。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣長翁章梁（前右四）與百歲人瑞陳興灶（前中）等人合影。（記者蔡宗勳攝）

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