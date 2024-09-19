Google地圖改校名之亂還沒停 嘉義多校遭波及

嘉義市民生國中遭竄改校名。（圖擷取自Google Map）

2024/09/19 12:33

〔記者王善嬿／嘉義報導〕Google地圖近日發生改校名之亂，許多學校遭人竄改校名，嘉義縣市多所學校遭波及，如東吳高職被改為「東吳高級工業家事職業89學校」、民生國中被改為「嘉義市尼克星國民中學」，不過多數學校發現後，已更正回原本校名。

此波Google地圖改校名之亂，在網路社群「脆」持續延燒，嘉義多所學校近2日遭惡意竄改成如「勞改高工」、「猴子國中」、「嘉義市宮廷劇戲棚」等校名，引發網友發文討論，有網友認為已經妨礙他人使用地圖，導航時找不到正確地點。

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東吳高職校長賴建源說，已請學校電算中心全面檢視，並透過學務處向學生宣導，儘快將校名更正回來，暫時不會找出「元兇」提告。

嘉義市警察局刑警大隊表示，目前尚未接獲學校報案提告，不過會持續了解Google地圖校名遭竄改情形。

市府教育處長郭添財表示，因Google Map地標為共編機制，無法阻止他人修改名稱，獲知有學校校名遭惡意竄改情形後，已將因應作為傳送到各校群組協助處理，包括學校申請建立商家檔案成為管理者、檢視幼兒園至國中校名，要求各校加強宣導此行為可能破壞學校名譽而觸法，同時向Google提出申請調查修改者資訊等。

嘉義市多所學校被竄改校名，不勝其擾。（圖擷取自Google Map）

東吳高職校名也遭惡意竄改。（圖擷取自Google Map）

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