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嘉縣測速照相桿去年舉發2萬多件 這處3282件最多

縣道159線南港段水月橋測速照相桿舉發3282件，是去年舉發數量最多的測速照相桿。（記者林宜樟攝）

縣道159線南港段水月橋測速照相桿舉發3282件，是去年舉發數量最多的測速照相桿。（記者林宜樟攝）

2024/01/29 08:55

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣現有測速照相桿27處，縣警局今天公布，去年共舉發超速違規2萬1072件，其中以縣道159線南港段水月橋測速照相桿舉發3282件最多，台82線4.65公里處3058件次之，縣道159線與鄉道嘉64線路口2901件排第三。

縣警局交通隊分析，159線南港段水月橋測速照相桿自設置以來，取締件數均居高不下，因該路段為新港與北港地區間重要聯絡道，車流量較大，限速60公里，且道路筆直，駕駛人易踩油門加速，致車速超過速限而被拍照取締。

另外，嘉義縣目前設有10處路口多功能科技執法及4處闖紅燈固定桿設備，去年共舉發違規1萬0940件，其中以太保市159線與嘉64線路口舉發3017件最多，中埔鄉忠義路與大義路口舉發2215件次之，民雄鄉台1線與中山路/工業一路口舉發1444件第三，科技執法所偵測舉發違規項目，以「闖紅燈（含紅燈右轉）」6714件最多，「不遵守標誌標線號誌指示行駛」2866件次之，「在多車道左轉彎不先駛入內側車道」627件第三。

縣警局也提醒，高鐵嘉義站違停科技執法設備將於2月1日起正式啟用，警方提醒候客時間較長之車輛，可到高鐵站旁附設停車場等待，等乘客出站後再駛往保鐵五路載客，各該停車場提供30分鐘內免費停車服務，且在上述時間內無須下車操作繳費機即可逕駛出場，請駕駛人多加利用，以維高鐵站周邊交通秩序及順暢，並免於長時間佔用駐車空間而遭到違停舉發。

嘉義高鐵站旁2月1日起進行科技執法取締違停。（嘉義縣警局提供）

嘉義高鐵站旁2月1日起進行科技執法取締違停。（嘉義縣警局提供）

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