對選舉結果向朱立倫、侯友宜道歉 立委翁重鈞辭嘉義縣黨部主委

立委翁重鈞（左）當面向國民黨主席朱立倫（右）請辭嘉義縣黨部主委。（記者林宜樟攝）

2024/01/27 16:17

〔記者林宜樟／嘉義報導〕國民黨主席朱立倫、參選總統落敗的新北市長侯友宜今天到國民黨嘉義縣黨部進行感恩謝票茶會，身兼縣黨部主委的不分區立委翁重鈞當面向朱立倫、侯友宜兩人道歉，選舉結果不理想，正式請辭主委。朱立倫說，國民黨一定要走內造化，由公職人員兼任地方主委，謝謝翁重鈞，嘉義縣未來將由不分區立委兼任地方主委，過年後就會完成安排。

朱立倫、侯友宜、翁重鈞、立委溫玉霞、曾銘宗、當選不分區立委的國民黨組發會主委許宇甄、當選不分區立委的王育敏、代表國民黨參選嘉義縣海區立委選舉的縣議員詹琬蓁、國民黨嘉義縣議會黨團書記長李國勝、朴子市長吳品叡、東石鄉長林俊雄及嘉義縣婦女會理事長吳亮儀等人出席感恩茶會。

翁重鈞說，這次總統立委選舉嘉義縣結果不理想，尤其是朴子市（侯友宜的家鄉），他對朱主席與侯市長很抱歉，他也對朴子市長吳品叡、嘉義縣婦女會理事長吳亮儀道歉，她們真的很認真，比自己選舉還認真，一步步走拜票、辦活動、花錢出力，但成果不好，「這都是我的關係」，若有讓她們受到傷害，「我也跟大家道歉」。

翁重鈞說，他5月就請辭主委，嘉義縣未來的縣長選舉布局必須提早進行，立委也必須提早服務，因此他正式請辭，提早布局，國民黨在嘉義縣才有機會。

對於是否可能接任嘉義縣黨部主委，嘉義縣出身的王育敏回應，還未聽說，黨若有需要，她會盡力分擔工作，而嘉義縣這次選舉結果不理想，未來將與縣黨部設置服務處，未來鄉親若有需要服務，她會與黨部一同提供服務。

朱立倫（右）感謝翁重鈞（左）的辛苦付出。（記者林宜樟攝）

朱立倫感謝嘉義縣鄉親的支持。（記者林宜樟攝）

當選不分區立委的王育敏。（記者林宜樟攝）

國民黨主席朱立倫與新北市長侯友宜到嘉義縣黨部參與感恩茶會。（記者林宜樟攝）

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