嘉縣醫院公告禁共餐、下班聚餐違者嚴處 醫院回應了

大林慈濟醫院。（資料照）

2022/05/12 13:07

〔記者王善嬿／嘉縣報導〕今天是國際護師節，嘉義縣大林慈濟醫院在11日、護師節前夕發出公告，為維護院內安全避免感染，即日起到8月31日，禁止同仁共餐飲食、下班禁止聚餐，違反者，將提報院長室懲處。該張公告經「靠北護理師」臉書社群曝光，引發議論，網友一面倒批評醫院「住海邊」、「管太多」，醫院今也做出回應。

大林慈濟醫院醫務秘書、醫師林庭光表示，疫情延燒，因餐廳、KTV、健身房等都是容易染疫的地方，醫院要同仁不要群聚，就是要維持醫療量能，以避免大家染疫、無法照顧病人，導致醫療系統崩潰，而懲處的部分並不是目的，醫院也知道同仁辛苦，所以只會口頭告誡。

「靠北護理師」昨有網友貼文，「我要笑死了，大林慈濟，你怎麼敢發這個公告啊」，並張貼公告內容。

上百名網友湧入留言，黃姓網友表示，總統都說要正常生活了，吳姓網友稱，餐廳都沒有禁內用了，在醫院還禁止共同飲食，乾脆叫醫護都用鼻胃管進食、裝尿管上班，還有網友留言「管太多」、「院長比時鐘大的概念」、「這是限制人身自由嗎」，甚至有網友跳出來說「很多醫院都發這個公文」。

有醫院工作員工看了公告表示，醫院上班的員工、醫護人員都很有防疫觀念，其實不用硬性規定，連外出用餐都已經盡量避免、減少，但被醫院以違反者就懲處等方式公告禁止，感覺被當小學生看待，讓人看了心情就不爽。

嘉義縣衛生局長趙紋華表示，就醫院公告，主要宣導同仁減少染疫風險，如醫護人員、員工遭懲處，都可到衛生局申訴，衛生局會進行調查、看是否有不當處置情形。

「靠北護理師」貼出大林慈濟公告，引起網友議論。（擷取自靠北護理師臉書）

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