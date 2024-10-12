《連署提超勤補償復審》8消防員被調動 嘉市消防局：依法輪調

2024/10/12 05:30

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市基層消防員去年爭取超勤加班費補償，向公務人員保障暨培訓委員會提起復審中，消防員工作權益促進協會昨陳情表示，嘉市消防局涉嫌打壓，將其中八名連署復審的消防員調離原單位，並以上班備勤繕打復審書為由，將蔡姓消防員記兩支申誡；嘉市消防局副局長李宗儒回應說，蔡員公務時間從事非公務行為才予懲處，至於八員調動，屬正常的職務輪調。

協會理事李宗吾等成員昨在召開記者會聲援嘉市基層消防員，並與蔡姓消防員、嘉市議員林煒軒振臂高呼「撤回不當調動，別再打壓基層」、「備勤就是工時，還基層加班費」，訴求消防局撤回派令、取消申誡。

李宗儒說，基層爭取權益，該局主動予以最大的行政協助，且各項職務輪調行之有年，均正常調度，至於蔡員於勤務時段從事非公務行為，長達數小時，且經幹部勸說提醒依然故我不理，案經政風室調查，考績會決議處分。

蔡姓消防員表示，嘉市外勤消防員有一八一人，其中一一二人連署爭取超勤加班費補償，今年六月遭消防局否決，七月有五十二人連署向保訓會提復審，他是其中一位，但九月被以上班備勤繕打復審書為由，記兩支申誡，最近一波調動分隊名單，十人中有八人係參與復審連署者，質疑遭到消防局打壓。

李宗吾說，嘉市消防局施壓基層消防員放棄行政救濟權益，意圖造成寒蟬效應，已違反公務人員保障法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法