嘉市議員遭毆打 王美惠被影射將提告

林煒軒質疑車禍與2022年選舉衍生政治恩怨有關，懷疑有不明人士藉機動手。 （記者王善嬿攝）

2024/01/29 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕民進黨嘉義市議員林煒軒與李姓助理昨開車跑行程，遭吳姓、楊姓男子駕車追撞，兩人用甩棍毆打林煒軒，對李姓助理噴辣椒水；林煒軒指稱是因二○二二年市議員選舉衍生政治恩怨，遭不明人士假車禍真動手，還被逼下跪高喊「我對不起王美惠」，已向警方報案並對涉案男子提告妨害自由、傷害等罪嫌，被影射的民進黨立委王美惠昨發聲明痛斥林煒軒將行車糾紛操弄成政治事件，手法粗糙、太卑鄙，對莫須有的指控及毀謗會將提告。

兩涉案男子被捕 否認逼下跪

警方昨上午約七點半接獲報案，在現場逮捕駕車的四十歲吳男及乘客二十四歲楊男，二人供稱單純因超車不慎，引起交通事故，警方詢問是否曾逼林煒軒下跪高喊「我對不起王美惠」？兩人否認，供稱當時看到林煒軒的助理講電話以為要找人來，才會動手。雙方各說各話，全案由警方報請檢方偵辦中。

曾為王美惠助理 林煒軒：嫌犯預謀

二十八歲林煒軒曾擔任過王美惠助理、嘉義市蔡英文王美惠聯合競選總部青年部主任等職務，他受訪時表示，昨早由助理開車、他乘坐副駕駛座跑行程，在世賢路三段與博愛路二段地下道遭兩名男子開車追撞、毆打及噴辣椒水，事後到醫院就醫；林煒軒說，警方逮捕兩名涉案男子後，有議員打電話向警方關心，而之前曾有人提醒最近有人要以車禍事故對他動手，他認為並非單純車禍糾紛，且前年選舉時曾被黑衣人恐嚇，這次會勇敢提告。

王美惠︰不容許造謠抹黑

王美惠表示，林煒軒受傷的第一時間，是上網寫臉書，指名道姓惡意栽贓、故意抹黑，行為荒謬，令人感到錯愕不解，行車糾紛被操弄成政治事件，對莫須有的指控及毀謗將提告，希望林煒軒謹言慎行，走正途、循正道。王美惠表示，林煒軒指遭毆打一事疑因前年選舉糾紛而造成，她不了解當時糾紛，也絕不容許暴力行為玷辱嘉義民主聖地，不容許用造謠抹黑的言論，製造對立，分化社會。

警方調查，吳男、楊男無幫派背景，針對林煒軒所指疑因政治恩怨遭不明人士製造假車禍動手，將調閱周邊監視錄影器畫面調查釐清。

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