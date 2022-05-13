嘉市都計二次通盤檢討 內政部通過

嘉市博愛路二段「博愛安居」社會住宅基地示意圖。（記者丁偉杰翻攝）

2022/05/13 05:30

嘉基長照園區、博愛安居社宅用地變更 重慶二街將拓寬

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市政府辦理「變更嘉市都市計畫主要計畫（第二次通盤檢討）案」歷經十三年規劃及審議程序，十日經內政部都市計畫委員會審議通過，市府預計六或七月發布實施，包含嘉基醫院後湖工業區乙種工業用地變更為健康長照產業園區用地、博愛路二段「博愛安居」社會住宅基地，變更為機關及社會福利設施用地、紅瓦里聯外道路重慶二街拓寬等案。

規劃與審議 歷經13年

市府都市發展處長黃緒信表示，第二次通盤檢討案將都計的主要計畫與細部計畫分開，將來如涉及細部計畫變更案件，由市府全權審查通過，免再送內政部審議，大幅提升自主性及審查行政效率。

細部變更 由市府審查

嘉市都計第一次通盤檢討案於二○○四年發布實施，第二次通盤檢討案自二○○九年開始委託規劃，原在去年二月經內政部都委會審查通過，惟審議期間接獲六十五件人民陳情案，內政部都委會通過決議時，就超出原公展範圍部分另案辦理，終於本月十日通過審議。

變更案中，嘉基提長照中心腹地擴大至四．五公頃，變更忠孝路與保康路、保義路一帶乙種工業區用地為保康健康產業專用園區；博愛路二段「博愛安居」社會住宅基地，變更為機關及社會福利設施用地，社會住宅預計二○二六年完工。

新增計畫道路部分，紅瓦里聯外道路重慶二街原擬從六公尺拓寬至十二公尺，預估徵用約○．八三公頃農地，經研析陳情意見後，規劃以重慶二街變更為計畫道路連接至南京路，其中重慶一街至三街口路段道路寬度為八公尺、重慶三街交叉路口往東規劃十二公尺寬計畫道路銜接至南京路，提升當地整體路網完整性及便利性，道路施作雨水箱涵改善淹水。許厝庄海口寮原擬開闢一條南北向、寬三十公尺道路，因許多地主反對而未納第二次通盤檢討案；黃緒信說，將重新規劃思考，採個案變更辦理。

圖書總館規劃 7月將招標

此外，嘉市規劃興建「圖書館總館園區」，市府針對家樂福北門店所屬國有土地（機關用地及部分道路用地），提出都計個案變更社教用地，也在十日通過內政部都委會審議。文化局代理局長葉國樑昨在議會表示，圖書館總館園區規劃設計案預計七月上網公開招標。

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