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嘉市家庭照顧者喘息之旅 體驗騎馬好放鬆

嘉義市長黃敏惠（右三）今出席家庭照顧者喘息之旅活動，慰勉家庭照顧者辛勞。（記者王善嬿攝）

嘉義市長黃敏惠（右三）今出席家庭照顧者喘息之旅活動，慰勉家庭照顧者辛勞。（記者王善嬿攝）

2023/11/20 20:29

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市長期照顧管理中心結合台北富邦銀行公益慈善基金會，今下午在幸福山丘舉辦家庭照顧者喘息之旅，50名家庭照顧者騎馬，透過與馬兒互動、在馬場上繞圈讓心靈放鬆。

嘉義市長黃敏惠說，根據統計，家庭照顧者平均照顧年資7.8年，其中20%的家庭照顧者照顧時間達10年以上，每天平均照顧時數11.1小時，且51.4%的照顧者沒有照顧替手十分辛苦；與台北富邦銀行公益慈善基金會合辦家庭照顧者之旅邁入第13年，共造福嘉義市2260人次家庭照顧者，今年還與嘉義市心康復之友協會合作，邀約精障者的家庭照顧者參與，讓所有家庭照顧者放下照顧壓力，享受下午茶、難得獨處的悠閒時光。

台北富邦銀行基金會總幹事毛智弘說，從2011年就與嘉義市政府合作，希望透過活動給予家庭照顧者支持及肯定，讓他們知道並不孤單，能夠尋求協助。

市衛生局長廖育瑋說，今年有許多新政策上路，尤其家裡聘有外籍看護工家庭，外籍看護工如有休假需求，可以向長照中心申請短期照護服務，初次申請外籍看護家庭，勞動部與衛生福利部10月15日起完成修法，放寬3大族群申請外籍家庭看護工都可免經醫療機構評估失能情形，讓申請流程更便民，呼籲家庭照顧者有任何需求都可撥打1966長照專線，有專人提供諮詢服務及資源連結。

嘉義市長期照顧管理中心結合台北富邦銀行公益慈善基金會，今下午在幸福山丘舉辦家庭照顧者喘息之旅。（記者王善嬿攝）

嘉義市長期照顧管理中心結合台北富邦銀行公益慈善基金會，今下午在幸福山丘舉辦家庭照顧者喘息之旅。（記者王善嬿攝）

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