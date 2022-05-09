嘉市4家醫院 開設「防疫門診」可拿藥

嘉義市長黃敏惠表示，為了避免急診壅塞，快篩陽性或有症狀者可至「防疫門診」就醫。（記者丁偉杰翻攝）

2022/05/09 17:04

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情升溫，嘉義市聖馬爾定、嘉基、衛福部嘉義醫院、台中榮總嘉義分院等4家醫院開設「防疫門診」，快篩陽性或有症狀者可到「防疫門診」就醫，讓醫師評估依患者需求給藥，但假日時段，快篩陽性或有症狀者，需至急診就醫。

今天下午，嘉義市長黃敏惠在線上防疫說明會表示，本土疫情持續升溫，為了紓解醫院急診量能，讓醫療資源妥善運用，民眾若快篩陽性或有症狀者，平日請不要前往急診，改至這4家醫院「防疫門診」就醫，醫師會視評估情況，開立症狀治療藥物。

黃敏惠說，嘉市今天新增130例確診，包含12歲以下16例，12至64歲104例，65歲以上10例；全市目前居隔2748人，輕症居家照護人數731人。

防疫說明會也邀請嘉市藥師公會理事長陳煌銘向鄉親說明，目前全市共有32家社區藥局加入「COVID-19藥師居家送藥服務」行列，民眾經視訊診療後，免操作「健康益友APP」，只要一通電話，24小時內即提供「貼心送藥服務」，至今已提供100位居家送藥及用藥諮詢服務，兼顧隔離在家民眾用藥品質與安全。

此外，嘉市有2家藥局備有口服抗病毒藥物，東區聖心藥局、西區弘安藥局，需經由醫師開立處方箋才可拿藥。

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