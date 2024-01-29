員林衡文宮愛心食堂 週日澎湃上桌

衡文虔心慈善會每週日為街友料理「玄天上帝感恩餐」。（記者顏宏駿攝）

2024/01/29 05:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣員林市衡文宮主委陳明仁三年前被玄天上帝托夢，為街友開辦「愛心食堂」，他委由餐廳主廚開菜單，每週日晚餐時間為街友「澎湃上桌」。由於衡文宮主祠玄天上帝，又稱「玄天上帝感恩餐」。

200名街友感恩用餐

陳明仁兼任「衡文虔心慈善會」理事長，昨天高票獲得連任，他說，「玄天上帝感恩餐」從最初五十人用餐，到現在平均二百人用餐，一個禮拜一餐，讓街友吃個飽，也從中挖掘出需要幫助的「社會邊緣人」。

陳明仁表示，三年前他夢見玄天上帝，夢境裡也有很多街友在吃飯，玄天上帝似乎透過夢境來指示他為街友開辦食堂，他為此在玄天上帝神像前擲筊請示，結果連得八個聖筊，一連獲得如此多的聖筊，表示神明的意志很堅定，他決定在衡文宮創立「愛心食堂」，每週日下午五點至六點讓街友「吃個飽」。

他說，因為是「玄天上帝」請客，菜色不能太寒酸，他委由餐廳主廚開菜單，再徵求廿多名志工，每週日下午二點開始張羅飯菜，這餐共有八菜一湯，有肉有魚，還有甜點和水果。

陳明仁表示，從起初五十人用餐，到現在每餐至少有二百人用餐，光一年菜錢就需上百萬元，來自永靖的肉商梁福松贊助所有的豬肉錢，餐廳支付烹調的材料費，這一餐凝聚很多熱心朋友的愛心。

賴姓街友說，「這是我一個禮拜最澎湃的一餐」，來這裡吃飯，沒有歧視，只有滿滿的感恩。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法