上路兩年 彰化「無樁式自行車」無亂象 雙北取經

彰化縣MOOVO公共自行車上路滿2年，是目前全台使用這套系統最久的縣市。（記者張聰秋攝）

2023/09/14 05:30

不用車柱就能借還車 1800台單車在五鄉鎮市趴趴走

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣MOOVO公共自行車上路滿兩年，是全台使用這套系統最久的縣市，其優點為「無樁式」設施，不用車柱就能借還車，因此吸引台北市、新北市組團前來彰化縣取經，但缺點則是MOOVO必須透過手機上網租借，在感應不良下造成租借車時間過長，甚至讓一些民眾在無手機上網時，根本無法使用，減少租借意願。

電輔車受青睞 租借率多5成

二○二一年七月，彰化把YouBike換成MOOVO智慧公共自行車系統，使用人數超過二二○萬人次，營運契約載明供應一六五○台自行車（三○○台電輔車、一三五○台一般單車），但營運商、運點科投公司額外添購一五○台電輔車，共計一八○○台單車在彰化市、員林市、鹿港鎮、和美鎮、溪湖鎮五個鄉鎮市趴趴走，不少人喜歡優先租借電輔車，電輔車使用率比一般單車多出五○％，費率每三○分鐘廿元（縣府補助五元）只比一般單車每三○分鐘十元（縣府補助五元）多十元，騎乘相對舒適與省力。

民眾騎YouBike騎習慣了，嫌MOOVO站點都是沿用過去YouBike舊站點，抱怨借還車感應不良，借還車時間太長，加上必須透過手機上網租借，讓一些民眾在無手機上網時，根本無法使用。對此，縣府代理交通處長許俊宏表示，MOOVO與YouBike最大差異在於無樁式、沒有車柱，方便設立據點，而民眾反映的問題都會納入檢討改進，未來透過改善網路訊號，以及站點的增加，整體使用量應該會再提高。

許俊宏說，這個月溪湖鎮已新增四處新站點，縣府會請營運業者，自後台數據了解使用率，以利日後檢討成效。

運點科技公司表示，MOOVO每台單車都是獨立的網路連線，借租程序透過語音導引，整體租還車的時間，跟YouBike2.0相近也差不多時間，但不能與搭火車或捷運「嗶」一聲就進出站相比，MOOVO註冊後須再與票證公司連線驗證，需要一點作業時間，道理與YouBike2.0相同。

感應不良 縣府認是網路因素

台北市、新北市日前組團前來彰化縣取經，考察MOOVO實施電子圍籬技術的成效，只要在電子圍籬區內都可以隨時停放，借還車更加靈活彈性，連備車區車輛可隨時租借，而原本擔心沒車柱造成停車亂象的擔憂是多慮了，要不要跟進仍在觀望。

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