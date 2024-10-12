藝術界「金馬獎」彰化孔廟頒獎 磺溪美展得獎名單出爐

第25屆磺溪美展頒獎典禮今天在彰化孔廟舉行，彰化國樂團和水晶魔術師黃大宴的精彩演出，讓活動氣氛更熱鬧。 （記者張聰秋攝）

2024/10/12 19:38

〔記者張聰秋／彰化報導〕藝術界「金馬獎」在彰化！第25屆磺溪美展頒獎典禮今天（12日）在彰化孔廟舉行，縣長王惠美親自頒獎給6位榮獲磺溪獎的得主，並感謝全興關係企業執行長吳崇儀和全興文教基金會長期支持，讓這場藝術盛會持續發光發熱。

王惠美除了祝賀得獎者，也對評審老師的辛勞表示感謝，特別提到全興關係企業已連續贊助磺溪美展20年，投入的金額達4500萬元，對彰化縣的藝術發展有很大的貢獻。

今年磺溪美展共有1128件作品參賽，經過50位評審嚴格篩選，最終選出161件優秀作品，得獎作品展現多元的藝術風格和技法，媒材運用也各有特色。其中6件作品榮獲最高榮譽的「磺溪獎」，得主將獲得25萬元的獎金。另外，全興獎則由各類首獎、優選獎及入選獎作品中，選出8名得獎者。

磺溪獎得主包括油畫類魏柏鈞《未來錄像》、水彩類王怡文《蘭嶼‧印象Ⅳ》、墨彩類陳軒祺《枯萎亦是盛放》、膠彩類林宇荃《此在曾逝的邊界之「寄生」、「如影」、「窩巢」》、篆刻類林秋旭《秋旭印痕-道在瓦甓》、書法類李憲雄《草書柳永少年遊》。

全興獎得主包含油畫類黃玉雲《秋色落葉化春泥》、水彩類傅遠超《夜泊》、墨彩類陳如萍《綺窗暮雀遊子歸》、膠彩類郭雅倢《鯨骨生物群集》、版畫類鐘翊綺《迴鄉織夢》、雕塑類廖乾杉《關於愛》、工藝類蕭劭渝《於器–意欲蜷曲於任性》、篆刻類陳佳呈《元亨利貞》。

今年的獎座設計也很有意思，由吳菊老師操刀，以「扭轉乾坤」為主題，象徵得獎者在藝術路上不斷突破。頒獎典禮上還有彰化國樂團和水晶魔術師黃大宴的精彩演出，讓活動氣氛更熱鬧。

第25屆磺溪美展得獎揭曉，6人摘下最高榮譽磺溪獎。（記者張聰秋攝）

今年全興獎則由各類首獎、優選獎及入選獎作品中，選出8名得獎者。（記者張聰秋攝）

今年磺溪獎得主之一油畫類魏柏鈞，彰化縣長王惠美親自頒獎表揚。（記者張聰秋攝）

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