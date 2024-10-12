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風機離住宅240公尺！彰化大城鄉民抗議 要求移去大海

彰化大城鄉民抗議風機距住居太近，要求撤出。（縣議員洪子超提供）

彰化大城鄉民抗議風機距住居太近，要求撤出。（縣議員洪子超提供）

2024/10/12 18:16

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣大城鄉濁水溪出海口的北岸三村規劃設置8支風機，其中4支已獲中央核准，均位在田間。上百名村民以破壞生活品質為由，日前抗議風機靠近民宅。

村民表示，這8支風機，將設置在台西村3支、公館村兩支、山下山腳3支，設置位置在田間，距離民居最近約240公尺，居民擔心低頻噪音、風扇轉動產生眩影都影響生活，低頻噪音還會干擾養殖黃金蜆和文蛤的生長，風機基地破壞水土，對地方百害無一利。

下稠埔反風電自救會長蔡孟谷表示，村民都贊成開發綠能，但無法接受風機就在自家門前轉個不停，入夜後傳來低頻噪音，在田間的風機轉動風葉產生眩影讓農民工作時「一陣暗，一陣亮。」頭都昏了；雲林縣風機設在濁水溪出海口，為何彰化縣就要設在田裡？請政府要求廠商停工，把大城鄉陸域風機都移到出海口，村民沒意見。

縣議員洪子超說，外國陸域風機距離民宅1500公尺，且都設在豬舍、雞寮旁邊，大城鄉的位在庄頭，距離民宅不到250公尺，當初在彰化區漁會大城辦事處舉辦說明會，參加民眾強力反對，但政府不顧民意仍然堅決設立，說明會太過草率，村民想法是風機應全數改為離岸風機移入海洋遠離村落。

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