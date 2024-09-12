讓人多吃一口！彰化「竹塘米」1200份法式餐盒 這1天免費送

彰化縣竹塘鄉農會28日將在竹塘慈航宮，免費送出1200份用竹塘好米所作的法式餐盒。（詹光信提供）

2024/09/12 21:59

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣竹塘鄉農會的「竹塘米」常常得獎，但越來越多的人都是「吃菜配飯」，讓好吃的白米飯反成配角。農會特別邀請主廚，為米食融入法式新創意，將於28日在竹塘慈航宮，免費送出1200份用竹塘好米作的法式餐盒，並同步推出150份公益法式排餐，訂餐吃好米還做愛心。

竹塘鄉農會總幹事詹光信表示，以前的人大都是從是勞務工作，都是「吃飯配菜」，現代人飲食多元化，很多人都是「吃菜配飯」，也讓吃飯的次數與食量都雙雙下修。希望透過主廚的好手藝，讓白米有不同的風味出現，同時搭配在地的農特產，像是洋菇與雞蛋，用頂尖食材呈現米食新風貌。

詹光信說，今年邀請台灣知名餐飲集團的主廚來為竹塘米設計全新菜單，主打法式風，包括免費送出1200份餐盒，都是用法式料理的手法，讓竹塘好米有全新的樣貌，就算是免費贈送，用料也完全不手軟。

另外，也推出公益法式排餐，限量150份，採線上訂購，訂價1688元，每份餐點捐出688元給喜樂保育院，除了餐點還有驚喜大禮包可以帶回去，總價值超過3000元，非常物超所值。

縣長王惠美表示，竹塘鄉農會針對竹塘好米開發一系列的餐點，從米冰棒、米餐包、米乳酪、米排餐都有，讓更多人都知道竹塘出產台灣好米。

交通部觀光署參山國家風景區管理處處長曹忠猷表示，希望透過推廣竹塘米，讓國內外遊客都能夠來到竹塘，享受田間風光，還把竹塘米帶回家。

彰化縣竹塘鄉農會28日將在竹塘慈航宮，免費送出1200份用竹塘好米所作的法式餐盒。（詹光信提供）

竹塘米法式排餐，將推出限量公益價，還送超級大禮包。（彰化縣政府提供）

融入法式料理元素的竹塘米法式排餐，將推出限量公益價，還送超級大禮包。（彰化縣政府提供）

為優質竹塘米設計出全新的法式風味餐點，彰化縣長王惠美（圖右三）、竹塘鄉農會總幹事詹光信（圖右二）邀請民眾到竹塘吃好米。（彰化縣政府提供）

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