彰濱風電二氧化碳外洩首位重症康復「陽光男」 完全不知事發經過

彰濱離岸風電疑二氧化碳外洩事件，首位重症康復呂男（圖中）偕同父母返回彰濱秀傳醫院回診，院方也準備重生蛋糕慶祝康復。（記者劉曉欣攝）

2024/09/02 14:17

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰濱海龍離岸風電域降壓站在上8月20日傳出疑二氧化碳外洩事件，已造成2人死亡，目前劉男尚在搶救。而首位重症康復出院的24歲呂姓男子，今天返回彰濱秀傳醫院回診，呂男說，當時他在二氧化碳鋼瓶室外的走廊休息，突然就昏迷不醒人事，再醒來就已經在醫院了，完全不知道發生了什麼事；呂家父母說，兒子平安就是老天給的最好禮物。

呂男今天偕同父母返院感謝醫療團隊的照顧，呂男說，他大學念的是營養系，但因為對水電相關有興趣，取得工安證照，大約在1年前，才會成為離岸風電外包廠商的工程人員。事發當天，因為他是電器組，正在看著師傅在拉電線，並沒有在事發主要現場的鋼瓶室工作，正當他在走廊休息時，突然就失去意識，後來清醒後才知道，他當下因為昏迷了，整個人還是被同事拉出來，送醫時還昏迷指數只有3。

請繼續往下閱讀...

呂男說，他清醒後返家，父母立刻帶著他跟祖先神明拜拜，因為父親在他昏迷時，曾經向家中的開漳聖王祈求平安，平安出院後第一件事就是向神明謝謝保佑。媽媽馬上就煮他最愛的紅燒肉給他吃，感謝家人與女友的照顧，讓他在事件後的第7天就出院。雖然餘悸猶存，但他決定再休養一陣子，就返回職場上班。

由於呂母的生日就快要到了，呂男還在苦思要送什麼禮物給媽媽，呂家父母說，「兒子平安就是老天給的最好禮物了！」

彰濱秀傳醫院胸腔內科主任張竣期表示，呂男到院時的情況非常危急。因為急性呼吸衰竭陷入昏迷，並出現嚴重代謝性酸中毒，必須立即進行插管治療。

彰濱秀傳加護病房主任陳建榮表示，在接受插管治療後，由於呂男還被診斷出雙上肺吸入性肺炎、橫紋肌溶解症以及急性肝腎衰竭等併發症，醫療團隊依次進行抗生素治療、點滴輸液治療以及冰毯降溫處理，並持續追蹤他的肝腎功能，終於讓患者的病情逐漸穩定，並在8月26日成功出院，院方今天也準備了象徵重生的蛋糕，歡慶呂男康復。

彰濱離岸風電疑二氧化碳外洩事件，首位重症康復呂男（圖中）偕同父母返回彰濱秀傳醫院回診，父母說兒子平安就是最好的禮物。（記者劉曉欣攝）

彰濱離岸風電疑二氧化碳外洩事件，首位重症康復呂男（圖右三）偕同父母返回彰濱秀傳醫院，與醫療團隊一起切蛋糕，歡慶重生。（記者劉曉欣攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法