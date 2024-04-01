彰化大慶商工停招1年 校方：努力拚明年招生

大慶商工去年被教育部列專輔2年，113年度主動提出停招，114學年度仍有申請科班，努力拼明年招生。（記者陳冠備攝）

2024/04/01 21:45

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣大慶商工因財務狀況惡化問題，去年被教育部列專輔2年，不過最近卻傳出已獲准停招。對此，大慶商工表示，113學年度將先停招，但114學年度有申請科班，預估6700萬資金到位，學校目前也在努力解除專輔，讓運作正常化，未來希望朝向精緻化辦學。

受少子化影響，全台有13所私立高中職被列入「準退場」專案輔導學校，近日更傳出彰化大慶商工等6所高中職獲准停招。去年1月，大慶商工因「財務狀況惡化」問題，被認定為專案輔導學校，並給予2年改善期，不過去年免試入學階段，仍有29名學生選填大慶商工，後來被校方勸退，即因校方決定113學年度停招1年。

大慶商工校長蕭益進表示，學校目前二、三年級學生約380人，校務均正常，去年經免試入學、技優等入學學生約60人，但選填學科分散，校方評估新生報到率不佳，恐造成無法成班，因此決定不收新生。

蕭益進說，去年董事會有意將學校轉型為社會福利機構，但轉型非短時間內可完成，所以決定先朝「解除專輔」為目標，去年估算的資金缺口約為6700萬元，董事會已努力調度資金，希望能在明年2月5日專輔期限前，讓資金到位。

蕭益進也說，若能解除專輔，希望朝向精緻化辦學，將以招生較熱絡的汽車科、餐飲、多媒體動畫科為主，雖然未來師生人數規模縮小，但資金缺口也會降低，114年仍希望能再招生。

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