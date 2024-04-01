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彰化夫婦打造「療癒的階梯」爆紅 背後故事更感人

員林百果山有一條「療癒的階梯」，階梯兩旁花卉爭相競豔，令人看得心花怒放。（記者陳冠備攝）

員林百果山有一條「療癒的階梯」，階梯兩旁花卉爭相競豔，令人看得心花怒放。（記者陳冠備攝）

2024/04/01 20:13

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市百果山上有一條「療癒的階梯」，兩旁種滿各式各樣鮮豔的花朵，景色引人入勝，原來階梯上方有一間屋子，屋主兒子夫婦為了讓罹患帕金森氏症的父親有一個可以復健的地方，於是利用園藝治療方式，將屋外的階梯種滿五顏六色的花卉，結果意外爆紅，成為員林新的打卡秘境。

這條階梯長近30公尺，約有60個石階，階梯兩側種有四季海棠、三色堇、錫葉藤、草莓及多肉植物等約十多種花卉與植物，每當春季來臨，階梯兩旁百花齊開，紅、白、粉、紫色花爭相競豔，令人看得心花怒放，因此經常吸引民眾來拍照打卡，屋主也經常更換盆花跟擺設，花香引來斑蝶、麗紋石龍子等大自然的動物，讓賞花拍照充滿驚喜。

屋主兒子張仲毅表示，這棟房子是他們的祖厝，出入都要靠這條階梯，可是父親年紀已逾82歲，近年又患有帕金森氏症，行動慢慢變得遲緩，因此越來越不愛外出，他為了引導父親走出來，6年前跟妻子開始在這條階梯兩旁種種花草跟多肉植物，希望藉此讓老爸每天都能走出來賞花、澆水。

張仲毅說，原本父親還覺得興趣缺缺，後來看著照顧的植物漸漸長大，進而開出美麗花朵，覺得很有成就感，心情不再鬱悶，終於露出久違的笑容，彷彿療癒了心靈，所以命名「療癒的階梯」，看著老爸的身體慢慢恢復硬朗，覺得的努力終於沒有白費。

張姓屋主表示，未種花前這條石階堆滿雜物，現在看到階梯變這麼漂亮，充滿生氣，「心情足爽ㄟ」，他現在每天澆花約2至3次，四季都可以看花，心情就開心，感謝兒子跟媳婦打造一條這麼漂亮的階梯，歡迎大家來賞花。

彰化縣員林市百果山上有一條「療癒的階梯」，兩旁種滿四季海棠、三色堇、錫葉藤及多肉植物等，景色引人入勝。（記者陳冠備攝）

彰化縣員林市百果山上有一條「療癒的階梯」，兩旁種滿四季海棠、三色堇、錫葉藤及多肉植物等，景色引人入勝。（記者陳冠備攝）

張仲毅跟老婆（後兩人）利用園藝治療方式幫父親復健，將屋外的階梯種滿五顏六色的花卉，結果意外爆紅。（記者陳冠備攝）

張仲毅跟老婆（後兩人）利用園藝治療方式幫父親復健，將屋外的階梯種滿五顏六色的花卉，結果意外爆紅。（記者陳冠備攝）

張姓屋主表示，看到階梯變這麼漂亮，四季都有花開，看了心情就開心，每天都會來走出好幾次賞花。（記者陳冠備攝）

張姓屋主表示，看到階梯變這麼漂亮，四季都有花開，看了心情就開心，每天都會來走出好幾次賞花。（記者陳冠備攝）

張姓屋主與家人每天利用澆花時間陪伴復健，慢慢治癒疼痛也療癒心靈。（記者陳冠備攝）

張姓屋主與家人每天利用澆花時間陪伴復健，慢慢治癒疼痛也療癒心靈。（記者陳冠備攝）

屋主兒子表示，將祖厝前的石階改造後，父親的心情不再鬱悶，也露出久違的笑容，彷彿療癒了心靈，所以命名「療癒的階梯」。（記者陳冠備攝）

屋主兒子表示，將祖厝前的石階改造後，父親的心情不再鬱悶，也露出久違的笑容，彷彿療癒了心靈，所以命名「療癒的階梯」。（記者陳冠備攝）

員林百果山「療癒的階梯」階梯長近30公尺，約有60個石階，階梯旁種滿五顏六色花卉，景色動人，成為員林新的打卡秘境。（記者陳冠備攝）

員林百果山「療癒的階梯」階梯長近30公尺，約有60個石階，階梯旁種滿五顏六色花卉，景色動人，成為員林新的打卡秘境。（記者陳冠備攝）

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