南瑤媽回鑾彰化遇降甘霖 爆滿信眾跪拜獻花迎駕

南瑤宮笨港進香今晚回鑾彰化市區遶境時，上千名信眾群集民生路與中華路口跪拜獻花迎駕，令人感動。 （記者湯世名攝）

2024/03/31 19:45

〔記者湯世名／彰化報導〕南瑤宮笨港進香依循古例，上萬信眾29日晚間跟著開基三媽，自雲林縣莿桐饒平村「潦」過濁水溪後沒幾小時，乾旱一陣子的中部地區竟普降甘霖，信眾「堅信」是彰化媽帶來的，今天（31日）下午進香隊伍回鑾彰化市區遶境時，上千名信眾群集民生路與中華路口跪拜獻花迎駕，令人感動。

南瑤宮甲辰年往笨港進香活動，經過長達8天7夜，從彰化、雲林到嘉義，途經25個鄉鎮市，往返長達300公里長途跋涉，進香隊伍於今天下午浩浩蕩蕩自大埔路進入彰化市區，隨即展開遶境，沿途信眾設香案熱烈相迎，晚上順利回鑾南瑤宮並圓滿安座。

特別的是，進香隊伍於晚間7點行經民生路與中華路口時，包括進香主委、彰化市長林世賢及上千名信眾，大家手捧鮮花，向開基三媽鑾駕上的神尊虔誠地「跪拜」，展現對媽祖最高的敬意，場面至為感人，也為此次進香回鑾掀起最高潮。

今年進香依循古例，進香隊伍於29日晚上7點多，自雲林縣莿桐鄉饒平村的廣興宮起駕，人神一起自濁水溪南岸的堤防下到河床，涉水横港濁水溪，吸引上萬人參與，至30日凌晨才走完全程。

進香隊伍於今天清晨自員林起駕後，沿員林、大村與花壇回鑾，午後，友宮於彰化市大埔路與英士路口群集接駕，隨即展開市區遶境的重頭戲，沿途信眾設香案。晚間進香隊伍循序自仁愛路左轉中山路一段，再右轉進南瑤宮牌樓，鑼鼓聲不絕於耳，在進香主委林世賢、進香大總理白鴻森等人合力完成媽祖安座儀式後，也再一次完成了笨港進香的神聖任務。

南瑤宮進香隊伍今晚行經彰化市區時，進香主委、市長林世賢（中）手捧鮮花向開基三媽鑾駕上的神尊虔誠地「跪拜」，展現對媽祖最高的敬意。（記者湯世名攝）

南瑤宮媽祖今晚回鑾彰化市區遶境，爆滿信眾群集民生路與中華路口跪拜獻花迎駕，場面壯觀。（記者湯世名攝）

南瑤宮進香隊伍今晚行經彰化市區時，上千名信眾手捧鮮花向開基三媽鑾駕上的神尊虔誠地「跪拜」，展現對媽祖最高的敬意。 （記者湯世名攝）

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